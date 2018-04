En VDN, "el 7 de diciembre de 2012 se designó como directoras suplentes de la misma a Norma Martínez y a Paola Pereyra, ex mujer e hija, respectivamente, del actual Senador Nacional Guillermo Juan Pereyra. Y no sólo eso, el dato más revelador y que nos lleva a sospechar sobre la ilicitud de los vínculos de la empresa VDN S.A con YPF es que…el 4 de junio de ese mismo año -2012- se designó a Guillermo Juan Pereyra como director suplente de Y.P.F. Es decir, que la información consultada daría cuenta de manera preliminar, que mientras el nombrado era director suplente de YPF, la empresa cuyo directorio integraban su ex mujer y su hija –VDN S.A- recibía fondos directos de la propia YPF, y aún lo haría", precisó el fiscal.