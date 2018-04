En el oficialismo reconocen que la jornada no fue una victoria completa porque no se sacaron de encima el tema, sino que lo aplazaron: "Es un empate. En un empate no gana nadie", definió un hombre del riñón del macrismo. Y también son conscientes de que no podrán estirar mucho más la situación que el 9 de mayo, cuando probablemente se traten los proyectos en una sesión ordinaria ya con dictamen de todas las comisiones correspondientes.