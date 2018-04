El ex presidente Ricardo Martinelli está preso en Miami. Sus hijos están prófugos. Pero los Martinelli no son los únicos mencionados en el escándalo. La fiscalía confirmó que también había solicitado información sobre las cuentas del ex presidente Martín Torrijos para tratar de determinar posibles coimas. Y la lista de políticos vinculados al escándalo no se agota, ya que –según medios locales– no se descarta que la campaña del actual presidente, Juan Carlos Varela, haya sido financiada con fondos aportados por la constructora.