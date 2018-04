-"El día 14 (de noviembre) a las 23.30 informan del suceso del ingreso de agua. El día 15 siendo el Contraalmirante López Mazzeo el titular del COAA, autoridad operativa del Submarino, se encontraba en Buenos Aires haciendo una exposición en la Escuela de Guerra cuando ya se sabía del suceso del submarino. En una charla con José Urrutia, el Capitán de Navío Director de la Escuela de Guerra, me refirió que López Mazzeo le comentó el día 15 que tenía un problemita de comunicaciones con el Submarino pero que ya iba a aparecer. Posteriormente, el 16 López Mazzeo se encontraba en Chaco asistiendo a una campaña sanitaria, teniendo un "submarino desaparecido", y eso es grave. Quiero que quede perfectamente claro en mi declaración que a mí siempre me endilgó no haber sido corporativo en la fuerza; yo no tengo que defender a nadie y cada uno se tiene que hacer responsable de sus decisiones. Yo defiendo a la Armada, pero no a nadie que no corresponda; no soy corporativo, pero tampoco estoy cargando tintas sobre nadie; soy objetivo. A mí como Jefe de Estado Mayor no se me había comunicado ni el reporte de las irregularidades de la patrulla del mes de Julio ni que el Submarino estuviera haciendo patrulla en el mes de Noviembre".