También se espera que en varios de estos viajes y cumbres presidenciales se puedan dar reuniones bilaterales de Macri con sus pares de otros países. Por lo pronto, quedó pendiente un encuentro de Macri con Donald Trump en la Cumbre de las Américas en Perú el fin de semana pasado. Esa reunión, que fue pedida por la diplomacia norteamericana, finalmente no se pudo dar por el conflicto de Siria. Lo mismo ocurre con la primer ministro de Gran Bretaña, Theresa May, que iba a reunirse con Macri el año pasado en la cumbre del G20 en Hamburgo y finalmente el encuentro no se pudo hacer por problemas de agenda.