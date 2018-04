2-El fantasma de Rusia. La alianza estratégica que Vladimir Putin buscó mantener con la Argentina desde la era Kirchner al mandato macrista hoy tiene debilidades. "No son los mejores tiempos de la Argentina con el Kremlin", admitió ante Infobae un destacado diplomático argentino. No se refería a los pronósticos del Mundial de fútbol precisamente sino a la ausencia de acuerdos mantenidos en el tiempo con Moscú. La administración de Putin no logró hacer pie en los proyectos de represas en Neuquén, tampoco cerró un trato por la construcción de centrales nucleares y ahora sólo debe contentarse con un acuerdo menor de la gigante Rozatom con el INVAP. Ni siquiera se logró avanzar para que los capitales rusos logren invertir en Vaca Muerta. La crisis de Medio Oriente que tiene enfrentados a Estados Unidos y Rusia podría generar más ruidos en este vínculo de Buenos Aires y Moscú.