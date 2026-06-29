Delcy Rodríguez habilitó una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por los terremotos en Venezuela (Captura de VTV)

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación de una comisión que tendrá la misión de inspeccionar las viviendas afectadas por los terremotos del pasado miércoles y determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para volver a ser habitadas.

Rodríguez explicó que el grupo estará integrado por organismos públicos, especialistas en ingeniería y universidades, y que su trabajo será clave para definir el futuro inmediato de miles de familias que permanecen fuera de sus hogares tras el desastre.

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Durante una transmisión por el canal de propaganda Venezolana de Televisión (VTV), la designada del chavismo informó que el equipo comenzará de inmediato la evaluación de casas, edificios y otras infraestructuras dañadas por los sismos. El objetivo es establecer el nivel de riesgo de cada inmueble mediante un sistema de clasificación inspirado en un semáforo.

Explicó que las edificaciones serán identificadas con los colores verde, amarillo o rojo, de acuerdo con el estado de su estructura. Esa clasificación permitirá establecer si una vivienda puede seguir siendo utilizada, si requiere reparaciones antes de ser ocupada o si representa un peligro para sus habitantes.

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“La comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Rescatistas y voluntarios trabajan entre los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, Venezuela, en busca de sobrevivientes tras los terremotos (REUTERS)

Además de las viviendas, la comisión revisará carreteras, puentes y otras obras de infraestructura que pudieron haber sufrido daños como consecuencia de los movimientos telúricos. Según indicó, la participación de colegios de ingenieros y universidades busca aportar evaluaciones técnicas independientes para agilizar el diagnóstico de las zonas afectadas.

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Como parte de las medidas anunciadas, Rodríguez confirmó la prórroga de la suspensión de clases por una semana adicional mientras continúan las inspecciones en escuelas y edificios públicos. La decisión busca reducir riesgos hasta contar con un panorama más claro sobre el estado de las instalaciones educativas.

Rodríguez también informó la conformación de una segunda instancia encargada de atender a quienes perdieron sus viviendas. Ese grupo tendrá la responsabilidad de organizar campamentos temporales para los damnificados y preparar proyectos de construcción de nuevos inmuebles destinados a las familias que no puedan regresar a sus hogares.

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Esa comisión estará presidida por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, e incluirá representantes del Ministerio de Hábitat y Vivienda, además de autoridades nacionales, regionales y municipales de Caracas y de los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón, las entidades con mayores afectaciones tras los terremotos.

Equipos de rescate auxilian a una persona que permanecía atrapada bajo los restos de un edificio colapsado en La Guaira (REUTERS)

La jefa del chavismo también presentó un balance de la recuperación de los servicios públicos en La Guaira, el estado más golpeado por los derrumbes. Según las cifras oficiales, el suministro eléctrico ya fue restablecido en un 75 %, mientras que el servicio de agua potable alcanza una recuperación del 68 %. Asimismo, aseguró que cerca del 90 % de la red vial ya se encuentra nuevamente operativa.

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En relación con las tareas de emergencia, afirmó que continúan los operativos de búsqueda y rescate.

“Se han recuperado personas con vida”, sostuvo, al remarcar que las labores no serán suspendidas mientras exista la posibilidad de hallar sobrevivientes entre los escombros.

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El balance oficial difundido este domingo señala que 33 personas han sido rescatadas con vida desde el inicio de la emergencia. Las autoridades mantienen desplegados equipos nacionales e internacionales especializados en búsqueda urbana, concentrados principalmente en el estado La Guaira.

Las cifras del oficialismo elevan a 1.450 el número de fallecidos y a 3.150 la cantidad de heridos por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles. Además, 12.721 familias permanecen damnificadas.

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Habitantes de Caraballeda colaboran con voluntarios en las tareas para localizar sobrevivientes entre los restos de edificios colapsados por los sismos (REUTERS)

Crece la presión por acelerar los rescates

Mientras el régimen chavista anunciaba nuevas medidas, en las zonas más afectadas aumentó el malestar de vecinos y voluntarios por el ritmo de las tareas de rescate. En Tanaguarena, estado La Guaira, un grupo de pobladores reclamó a militares que dejaran de permanecer como fuerza de vigilancia y se incorporaran a la remoción de escombros.

“El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos”, gritó uno de los manifestantes a los uniformados, mientras decenas de personas intentaban localizar víctimas en un edificio colapsado.

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Alexander Mijares, un comerciante que participaba como voluntario en la búsqueda de una amiga desaparecida, cuestionó que los militares hubieran llegado armados en lugar de hacerlo con herramientas para colaborar en las tareas de rescate.

“¿Por qué los trajeron con fusil y con armas? ¿Dónde está la guerra?”, expresó.

Un integrante de Gideon Rescue Company trabaja junto a un perro de búsqueda en las tareas para localizar personas atrapadas entre los escombros en La Guaira

Tras los reclamos de vecinos y rescatistas, los militares tomaron picos y palas y comenzaron a colaborar en la remoción de escombros, en una escena que reflejó la creciente exigencia de las comunidades afectadas para acelerar las operaciones de búsqueda y recuperación de víctimas.