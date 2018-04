–Este es un buque investigación y los datos que recopilamos durante la búsqueda del ARA San Juan son los mejores datos que podemos producir y hemos entregado toda esa información a las autoridades argentinas. Así que mira nuestros datos y puedes decir qué tan buenos son nuestros sonares si ya tienes esa información, pero también puedes ir a Kongsberg, el fabricante del sonar: tenemos sonares civiles a bordo, nuestra capacidad figura en Jane's Fighting Ships (N. de R.: un libro de referencia de publicación anual sobre todos los navíos de guerra del mundo) y en Google. No hay sorpresas aquí. Puedes mirar nuestros sonares. Este es todo equipo comercial, cuyos parámetros y capacidades se pueden buscar fácilmente. Genuinamente, si quieres que pruebe lo que tengo, puedes ir a cualquier parte de mi barco. No hay ningún lugar al que no pueda llevarte. Es una misión científica la que estamos haciendo: permitir que nuestros científicos y otros científicos de otros países vayan al ambiente hostil de la Antártida de manera segura. Es por eso que tenemos una plataforma militar. Es por eso que tenemos marinos, porque nuestros marineros son especialistas en clima frío. Pero si quieres visitar cualquier lugar de mi nave, no hay ningún secreto aquí. Sos bienvenido para mirar. No tengo nada que esconder, así que esta es una misión muy fácil para mí. Es muy fácil estar abierto porque no tenemos nada que esconder.