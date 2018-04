"Llevo más de tres décadas en el sistema de salud pública y viendo la felicidad de una mujer cuando desea ser madre y la infelicidad y la desazón cuando no lo desea, o cuando está en una condición que no puede llevar adelante. Mi posición tiene que ver con el respeto a las decisiones de todo el mundo: de aquella mujer que en condiciones malísimas decide tener diez hijos y a la que decide no hacerlo".