Macri fue todavía más allá. Anunció que "por más que (Nicolás) Maduro me insulte, no vamos a convalidar el resultado electoral del 20 de mayo". "No lo vamos a reconocer como un presidente democrático (que soy), ya que hace rato que en Venezuela no hay democracia". "Hace rato que se han dejado de respetar los derechos humanos", sostuvo el jefe de Estado argentino y dijo que seguirá reclamando una salida democrática para el pueblo venezolano.