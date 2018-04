Lo más curioso fue que defendieron como un logro el aumento en la cantidad de pasajes canjeados. El argumento era que resulta menos oneroso para el presupuesto de la Cámara pagar ese trueque que lo que cobran las líneas aéreas por cada pasaje utilizado. Ante la consulta lógica de por qué no se optaba por el ahorro más profundo y sincero de pasaje que no se utiliza tampoco se canjea, la respuesta fue que ese era el "objetivo a largo plazo" pero que Cambiemos, todavía en minoría, necesitaba votos para sacar leyes claves y no podía ponerse en contra de una tradición tan arraigada en el Parlamento.