"¿Te parece justo?", dijo que le preguntó una mamá sobre la tumba de su hijo. El funcionario se quebró cuando completó el recuerdo: "Yo recibí todas sus cartas desde las islas pero él no recibió ninguna, me las devolvieron todas cerradas", le contó sobre la cruz que ahora tiene una lápida con el nombre de su hijo el lunes 26 al referirse a la desidia del Estado sobre ex combatientes, caídos y sus familiares.