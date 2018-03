Tras recordar que el kirchnerismo había impedido en marzo de 2014 la asunción del ex vicepresidente y ahora senador nacional del radicalismo, Julio Cobos, al frente de la comisión de Educación, Banfi aseguró que Cambiemos no iba a adoptar la misma actitud del FPV-PJ, al señalar: "No vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hagan".