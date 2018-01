El ex funcionario tiene otras causas. Está procesado con De Vido, la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario detenido Lázaro Báez. También está procesado en las causas "Skanska" y "Sueños Compartidos". Además, recibió un año y siete meses de prisión en un juicio abreviado que acordó por la portación ilegal de la carabina con la que fue detenido en el convento.