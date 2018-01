El comunicado, fechado este domingo en Jerusalem, sostiene que Timerman se encuentra detenido "en el marco de un proceso judicial claramente viciado", impulsado por quienes pretenden escarmentar a los funcionarios del gobierno anterior. La causa por la que el ex canciller cumple prisión domiciliaria es la misma por la que se encuentran detenidos el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el dirigente piquetero ultrakirchnerista Luis D'Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Yussuf Khalil, y la misma por la cual pesa un pedido de desafuero en el Senado sobre la ex presidente Cristina Kirchner. Los imputados fueron acusados por el juez Claudio Bonadio de haber cometido traición a la Patria, en una causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, iniciada a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman.