Este no será el único juicio contra la ex presidenta. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que sea enviada a juicio en la causa por las irregularidades en la entrega de obra pública al empresario detenido Lázaro Báez y Bonadio dio por cerrada la investigación y dio el primer paso para llevar a esa instancia la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por lo que tiene un pedido de desafuero al Senado para logar su detención y en la que están presos ex funcionarios de su gobierno como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el ex canciller Héctor Timerman con prisión domiciliaria. La ex mandataria también está procesada en la causa "Los Sauces" y resta que se resuelva su situación procesal en "Hotesur". Son dos expedientes en los que la familia Kirchner recibió fondos para sus hoteles y el alquiler de propiedades de parte de los empresarios Báez y Cristobal López –también detenido –, ambos beneficiados con negocios públicos.