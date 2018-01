"No surge de ninguno de los informes médicos practicados sobre el imputado", sostuvo Pollicita. Y agregó: "Más allá de no haberse constatado tales patologías, resulta inverosímil sostener su existencia teniendo en cuenta el estado de Suárez mientras condujo el sindicato de Obreros Marítimos Unidos, la Obra Social del Personal Marítimo y entidades afines, permaneciendo durante años con un alto grado de exposición pública que no lo mostró jamás como una persona adicta y con un consumo de cinco litros de alcohol por día".