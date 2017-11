Lo que no niegan en el oficialismo es que el avance contra Rafecas tiene también un fundamento más político. Señalan que el juez tiene afinidad con el kirchnerismo y ese es un argumento no es menor. A eso se suma que el radicalismo tiene un especial encono con el juez porque fue quien envió al ex presidente Fernando De la Rúa a juicio oral por el caso de las coimas en el Senado, donde fue sobreseído.