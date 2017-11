"Quiero ver el dictamen para conocer en qué se fundamenta la acusación", les dijeron a Infobae dos consejeros en off the record. El mayor reparo viene de los jueces que integran el Consejo por lo que se conoce como "contenido de sentencia" ya que no se puede acusar a un juez por sus resoluciones, excepto que sean arbitrarias o que haya cometido un delito al dictarlas.