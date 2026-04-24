Sheinbaum confía en que acuerdo con gasolineros sobre precio de diésel ayude a disminuir la inflación tras aumento en canasta básica

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 24 de abril. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que confía en que acuerdo con gasolineros ayude a la baja de la inflación en el país, tras el aumento del costo en canasta básica.

Anunció que la próxima semana tendrá una reunión con los gasolineros, para tratar una solicitud primordial sobre la disminución de las comisiones en los pagos con tarjeta y vales. Aseguró que existen buenas noticias en este tema por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que se espera que esto ayude a la baja del precio del diésel.

“Respecto hace unos meses ha aumentado más, la magna se mantiene en menos de 24 pesos y el diésel hay un acuerdo para que llegué a 28 pesos y lo que buscamos es que baje todavía más”, señaló la mandataria mexicana.