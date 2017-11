A partir de la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele en la causa Ciccone, el juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a varias personas, entre ellas el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Al mandatario provincial se lo investiga por un contrato de consultoría de 7,6 millones de pesos realizado entre su provincia y la firma The Old Fund SA, cuyo representante era Vandenbroele y que está apuntada de ser la pantalla para que el ex vicepresidente Amado Boudou se quede con la máquina para imprimir billetes.