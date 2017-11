En otro tramo de su discurso, Bonafini le pidió a sus seguidores que no miren televisión ni lean los diarios. "No miren compañeros. Porque si no miran, no hay rating. Muchos dicen: 'Yo no miro', pero todos saben lo que pasa en Intratables, en lo de Lanata, en lo de Mirtha Legrand. Saben porque lo ven", indicó.