Esta semana, la diputada Margarita Stolbizer, denunciante en la Justicia contra la ex presidente, anunció que hará una presentación en tribunales para que los jueces que investigan a Cristina Kirchner pidan su desafuero. Otras voces políticas insistían en que no debe aprobarse su pliego y que no debe jurar, lo que está previsto que ocurra el próximo 29 por la mañana según anunció la Secretaría Parlamentaria.