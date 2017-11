"Para llegar a escribir una carta como la que escribí es porque no estoy bien. Me siento excluido de la campaña, pareciera ser que uno está estigmatizado. Si tengo una imagen negativa importante no se debe a las macanas que he hecho sino muchas veces es por poner el cuerpo para defender cosas que no me arrepiento y volvería a hacer cientos de veces". Así, con este diágóstico de la situación del peronismo y el kirchnerismo, el ex jefe jefe de Gabinete Aníbal Fearnández explicó su decisión de cuestionar el armado político de la ex presidenta Cristina Kirchner a través de un texto escrito.