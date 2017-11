Sobre la ex presidente, De Vido no la mencionó pero se refirió a una frase que ella había dicho antes de que a él le quitaran los fueros y terminara en prisión: "Si quieren saber dónde estoy, estoy donde estuve SIEMPRE, al lado de NÉSTOR CARLOS KIRCHNER, quien continuó y profundizó la obra de JUAN PERÓN. Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días. Aquí estoy, seguro no me quemaré LAS MANOS".