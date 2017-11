De esa manera deslizó un contraste con la actitud de la senadora electa por Unidad Ciudadana, quien nunca se expresó públicamente sobre la detención del ex funcionario. Picetto recordó en TN que "De Vido fue un hombre que estuvo 30 años al lado de Néstor y Cristina" y por lo tanto "merecía como mínimo el beneficio de la duda" por parte de la ex presidente. "Es mejor borrarse y no dar la cara", cerró el senador al referirse sobre la indiferencia de la ex jefa de Estado para con quien fuera uno de los hombres más cercanos al kirchnerismo.