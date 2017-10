En ese sentido, hizo referencia a la situación de Carlos Menem en el Senado. "Fundamentalmente no nos olvidemos de otro ex presidente que también está condenado. La justicia ha requerido al Senado el desafuero y lamentablemente el Senado por cuatro años no lo trató. Es el momento de revertir esto y que el Senado está a la altura de las circunstancias. Las instituciones no son aguantaderos", agregó.