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Saros: Cómo derrotar a Rhabdom y lidiar con su alta velocidad

Aprendé a esquivar todos sus ataques, cuándo usar el escudo y qué armas llevar para vencer al overlord de Descenso quebrado

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Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Rhabdom aparece como el tercer jefe principal de Saros y, aunque tiene una sola barra de vida, su velocidad te obliga a moverte sin parar.

La arena del bioma Descenso quebrado tiene plataformas superiores y cuatro puntos de agarre que son clave para evitar sus ataques de área.

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En esta guía te contamos todo lo que necesitás saber para derrotarlo, desde los patrones de ataque hasta el equipamiento que mejor rinde.

Ubicación y preparación para la pelea

Rhabdom es el señor supremo del tercer bioma, Descenso quebrado, al que llegás después de superar los dos biomas anteriores. Al entrar a la arena y acercarte al centro se activa una Jaula solar que lo invoca.

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La arena tiene cuatro puntos de agarre en las esquinas, plataformas superiores accesibles con las plataformas de salto de ambos lados, y pequeños éteres curativos en el segundo piso. Llegá con la barra de Sobrecarga completamente cargada; usala al inicio de la pelea para tener chance de un segundo disparo más adelante.

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Ataques de Rhabdom y cómo esquivarlos

Rhabdom ataca sin pausa y combina varios patrones. La clave está en mantenerte en movimiento constante usando el Impulso de desplazamiento y los puntos de agarre. Acá te desglosamos cada ataque y cómo contrarrestarlo:

  • Gota de proyectiles teledirigidos: Escupe una gota azul o amarilla que se fragmenta en docenas de proyectiles que te siguen. Los proyectiles azules los podés absorber con el escudo para cargar tu medidor de poder. Los amarillos tenés que esquivarlos o esperar que se disipen.
  • Salto triple con nova roja: Salta tres veces seguidas; cada caída genera una lluvia de proyectiles rojos. El tercer salto tiene una dispersión mucho más grande. Corré por el piso inferior y justo antes del tercer salto usá un gancho para subir a las plataformas superiores y así evitar la ráfaga grande.
  • Pisotones consecutivos con ondas de choque: Varios pisotones que disparan ondas expansivas de altura creciente. Saltá las primeras ondas; para las últimas, usá carrera o subí a una plataforma con el gancho.
  • Zarpazo con ondas horizontales y diagonales: Barre el aire con sus garras y lanza varias ondas en rápida sucesión. Mantenete móvil, saltá y esquivá; como alternativa activá el escudo o agarrate a una plataforma superior.
  • Persecución vomitando proyectiles amarillos: Rhabdom corre tras vos mientras vomita una gran cantidad de proyectiles amarillos. Usá los ganchos para zigzaguear entre las plataformas superiores y corré en circuitos hasta que termine el ataque.
  • Anillo amarillo en los pies: Aparece un anillo amarillo que se expande y genera orbes que se dispersan. Esperá a que se acerque, saltá en el último momento y esquivá para abrir espacio entre los orbes.
  • Ataque de estomatada lenta: En la segunda mitad de la pelea, pisa lentamente mientras vomita un océano de proyectiles amarillos. Aprovechá la distancia para disparar; es fácil de esquivar si estás lejos.

Los proyectiles rojos (nova) no se pueden bloquear con escudo ni con carrera a menos que tengas el modificador Carrera nova. Evitalos por completo.

Estrategia general y uso del escudo

Movete todo el tiempo. Corré en círculos por el piso inferior con Impulso de desplazamiento y usá los ganchos para escapar de ataques de área grandes. Mantené presionado el botón de esquiva para hacer una Esquiva larga que maximiza los fotogramas de invulnerabilidad, en lugar de la esquiva rápida que da menos ventana de invulnerabilidad.

Los proyectiles azules son tu mejor amigo: absorbelos con el escudo para cargar el medidor de Arma de poder. Si tenés el Amplificador de escudo (primer nodo púrpura en la Matriz de armadura), también podés absorber proyectiles amarillos, aunque igual acumulás corrupción. Dispará tu Arma de poder en cuanto puedas para interrumpir el siguiente ataque de Rhabdom y ganar un respiro.

Saros, de Housemarque.
Saros, de Housemarque.

Armas recomendadas

Rhabdom pasa la mayor parte del tiempo encima tuyo, así que las armas de corta distancia rinden mejor. Priorizá cañones de mano o escopetas que tengan la propiedad Auto-impacto activada.

Armas como la Escopeta inquebrantable o la Escopeta aniquiladora son buenas opciones. Evitá el Cañón de mano tirador y el Rifle embestida porque deshabilitan el auto-impacto, y en esta pelea es muy difícil apuntar con precisión mientras te movés.

En cuanto a armas de poder, la Prominencia es recomendada por su rapidez; evitá el Disparador que es demasiado lento.

Recompensas y errores comunes

Al derrotar a Rhabdom recibís aproximadamente 950 lucenita. No hay datos de otras recompensas como armas o cosméticos.

Los errores más comunes son quedarse quieto, usar esquiva rápida en vez de esquiva larga, no usar Sobrecarga cuando la barra está llena, llevar armas sin auto-impacto y olvidarse de los puntos de agarre. A pesar de su fama de jefe difícil, tiene una sola barra de vida; si manejás bien los patrones y el escudo, la pelea se vuelve manejable.

En Saros no hay atajos contra Rhabdom: movimiento constante, escudo bien usado y memoria de patrones.

¡En Malditos Nerds seguimos cubriendo más guías para que llegues entero al final!

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