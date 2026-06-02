Encuesta Atlas-Intel: Abelardo de la Espriella le ganaría pulso a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial; cifras muestran amplia ventaja

Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de los colombianos para la vigencia 2026-2030, según la medición de Atlas-Intel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A 19 días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio, se reveló la más reciente encuesta de Atlas-Intel, en la que el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella empezaría a zanjar una importante ventaja sobre el senador oficialista Iván Cepeda Castro; en una medición que, como era de esperarse, sacudió el panorama electoral con miras a la esperada definición del nuevo jefe de Estado y sucesor de Gustavo Petro Urrego.

De acuerdo con el ejercicio, contratado por la revista Semana, De la Espriella registró un 50,3% de intención de voto frente a un 42,3% de Cepeda; con una marcada diferencia de 7,7 puntos que, además, coincide con un dato aún más revelador: el partido de Gobierno, el Pacto Histórico, carga con un rechazo más alto entre los consultados. Esta es, quizá, la distancia más marcada en favor del autodenominado “Tigre” frente a su principal adversario, que no reaccionaría.

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Esta es la encuesta de Atlas-Intel tras la primera vuelta presidencial, en la que la victoria de cara al balotaje sería del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella - crédito @AtlasIntelESP/X

La encuesta se hizo con 2.030 encuestados y a través de la metodología Random Digital Recruitment, y arrojó un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales y, de la misma manera, un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la ficha técnica del sondeo. La fotografía que deja la medición no solo muestra a De la Espriella al frente, sino que también da luces de en qué grupos podría marcar diferencia el letrado frente al veterano congresista.

Conclusiones de la primera encuesta tras el 31 de mayo: marcada tendencia en simpatizantes de Paloma Valencia y sorpresa en votantes de Sergio Fajardo

En la medición de Atlas-Intel se pudo percibir que el voto en blanco en esta contienda sería del 3,7%, mientras que la opción de no participar de la jornada se ubica en un 0,5% y el rango de indecisos, que prefirieron no decantarse con las aspiraciones de De la Espriella y Cepeda. A su vez, la medición reflejaría una transferencia favorable de respaldos de la campaña de Paloma Valencia hacia la del aspirante de ultraderecha, a juzgar por las cifras presentadas.

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Según el estudio de Atlas-Intel, el 76,4% de los que apoyaron a Valencia votarían por De la Espriella en la segunda vuelta, mientras 4,4% lo haría por Cepeda y 12,9% optaría por el voto en blanco. Por su parte, la misma encuesta mostró un patrón distinto entre los que respaldaron a Sergio Fajardo, pues en ese segmento, el 18,9% apoyaría a De la Espriella y 24,2 % se inclinaría por Cepeda; aunque el dato que marcaría la pauta es que el 43,6% votaría en blanco.

Estos datos son relevantes debido a que ambos acumularon un caudal de votos apetecido por ambos candidatos. Mientras la senadora del Centro Democrático reportó 1.639.685 votos, con un 6,92%, el exgobernador de Antioquia sacó 1.009.073 sufragios, que representa el 4,26%. En síntesis, entre los electores de otros candidatos, la firma encuestadora registró que De la Espriella recogería el 53,2% de los votos de otros aspirantes y Cepeda un 32,8%.

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La ventaja del candidato puntero se apoya en la región andina, con un apoyo de 57,6% frente al 36,4% de su rival; mientras que en el Caribe, la diferencia es todavía mayor, pues de acuerdo con la medición De la Espriella llegaría a un 68,6% y Cepeda marcaría un 27,9%. Por su parte, en la Amazonía y Orinoquía, también gana el abogado, con 51,9% frente a 46,1% del senador; que solo gana en Bogotá (56,4% a 36,1%) y en el Pacífico (52,4% a 33,7%).

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