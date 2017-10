Como Ángela no tenía más dinero para pagar abogados, fue a la Defensoría del departamento judicial de La Plata y pidió al abogado que le asignaron que le renovaran la medida de restricción. "Me dijo que si no había un hecho nuevo de violencia, no se podía. Y que si seguía quejándome me iban a sacar la tenencia. Le dije que si me obligaban a revincularlo con el padre Renzo iba a volver golpeado, que me lo iba a matar. Me recomendó que no dijera eso, que me iban a terminar internando por loca".