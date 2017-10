El ex ministro de Planificación fue procesado hoy por primera vez con prisión preventiva. Es decir que si no fuera diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido tendría que estar detenido. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien dictó el procesamiento del ex ministro kirchnerista por el delito de defraudación contra la administración pública en las millonarias compras de barcos cargados con gas natural licuado (GNL). El juez pidió a la Cámara de Diputados que trate el desafuero de De Vido para poder detenerlo.