Ciccone relató que conoció al ex titular de la cartera económica a través del ex gerente de Telefé, Gabriel Bianco quien se habría contactado con el yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick. Contó que lo fueron a buscar con una camioneta y lo llevaron hasta el canal donde le estaban haciendo una entrevista a Boudou. Cuando llegó al lugar estaba también -según el relato de Ciccone- el amigo del ex vicepresidente, "Nariga" Nuñez Carmona.

Cuando terminó el reportaje, Boudou lo saludó y se retiró. "Me dio a entender, o por lo menos yo interpreté, que hablara con Nuñez Carmona", dijo Ciccone.