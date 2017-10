El magistrado también dispuso el llamado a indagatoria de otros cinco imputados: Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles, y dos directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat.