Kevin Serna rompió su silencio sobre su continuidad en Fluminense tras ser vinculado con Alianza Lima: “Me enfoco en jugar y hacer las cosas bien”

El extremo se refirió a la opción de volver al cuadro 'blanquiazul'. (Video: ESPN)

A pesar de que se viene disputando la tercera fecha del Torneo Clausura, el mercado de transferencias no cierra en el Perú y varios clubes apuntan a seguir reforzando sus respectivos planteles. De hecho, uno de los que está atento a cualquier oportunidad es Alianza Lima, que ha venido buscando un defensa central y tuvo en la mira a Kevin Serna. En ese sentido, el extremo colombiano-peruano rompió su silencio sobre su continuidad en Fluminense ante la opción del cuadro ‘blanquiazul’.

"Esas son cuestiones que maneja mi empresario, que fluyen y yo estoy muy enfocado en Fluminense. Estoy muy contento con el grupo, el presidente, los dirigentes y los hinchas porque la verdad les tengo mucho cariño. La verdad trato de trabajar para darles ese cariño dentro del campo de juego", fueron sus primeras palabras en diálogo con la prensa luego del choque con Sao Paulo.

De la misma manera, aseguró que está mentalizado en dar lo mejor en el cuadro ‘tricolor’ y deja su futuro en manos de su agente, Narciso Algamis. “Yo solo me enfoco en jugar y hacer las cosas bien. Ya lo de afuera lo ve mi representante. Él se encargará de esas cosas y para mí estoy aquí en Fluminense”, indicó.

Además de Alianza Lima, una de las ofertas que recibió Kevin Serna fue la de Atlético Nacional de Colombia. El mismo futbolista la confirmó, aunque dejó en claro que la decisión no pasa por su lado, sino por el acuerdo entre clubes. “¿Oferta de Atlético Nacional? La verdad estaba la oferta sobre la mesa, pero ese es un tema que se maneja ya muy externo. Yo solo me enfoco y mi trabajo es dentro del campo de juego", precisó.

Kevin Serna solo disputó dos de los seis partidos que Fluminense afrontó en el Mundial de Clubes 2025. - créditos: Reuters/Mark Smith

Por lo pronto, Kevin Serna busca continuidad en un Fluminense donde no ha podido asentarse en el once titular. Y es que la llegada del venezolano Yeferson Soteldo, sumado a la constante participación de Agustín Canobbio y Lima, hizo que tenga pocos minutos. No obstante, la partida de Jhon Arias a Wolverhampton de la Premier League sería una luz para gozar de mayor rodaje.

Alianza Lima asomó para repatriarlo de cara al Torneo Clausura y teniendo en cuenta que la ventana de pases en Perú cierra el 18 de agosto. El director deportivo del club, Franco Navarro, confesó en la quincena de julio que tras una conversación con el representante del jugador, "agilizamos todo lo que había que agilizar y viabilizar todo para que él pueda venir". Empero, el factor económico no sería tan viable debido a lo que pueda ofrecer Atlético Nacional, el favorito para llevárselo.

Kevin Serna disputó el primer semestre de 2024 en Alianza Lima y luego fue vendido a Fluminense de Brasil. - créditos: EFE/Andre Coelho

DT de Fluminense, furioso con presión de agente de Kevin Serna

Ante la reiterada presión de Narciso Algamis, agente de Kevin Serna, para que cambie de equipo, el entrenador de Fluminense, Renato Gaúcho, explotó en conferencia de prensa y lanzó un contundente mensaje sobre la poca continuidad del futbolista. "Los jugadores tienen contrato y son empleados del club. No hay ninguna cláusula que los obligue a ser titulares. Si un jugador llega al club con esta cláusula, lo dudo”, dijo en primera instancia.

Asimismo, el DT valoró el aporto del talentoso jugador, pero expuso un inconveniente de los empresarios: “Serna nos ha ayudado cada vez que lo han convocado. Tengo un grupo que debe brindar atención y oportunidades a todos. Y luego los jugadores las aprovechan. El problema con los agentes de fútbol es que creen que siempre tienen a Messi”.

El entrenador de Fluminense quedó incomodo por las expresiones y críticas del empresario. | VIDEO: Victor Lessa

Los números de Kevin Serna en Fluminense

En un año y medio que lleva en Fluminense, Kevin Serna ha alternado partidos de titular y suplente. De todos modos, ha logrado disputar 58 encuentros, anotando 10 goles y repartiendo 4 asistencias.