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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 7 de noviembre de 2026

Dos sismos de magnitud 4,3 y 3,8 se registraron durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre en las regiones de Huánuco y Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó a través de sus redes sociales que durante la madrugada del 7 de noviembre se registraron dos sismos en las regiones de Huánuco y Tumbes. El movimiento de mayor magnitud, de 4,3, tuvo epicentro a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica en el país a través de su red de estaciones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) procesa las señales recogidas y emite reportes técnicos con datos sobre magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad percibida.

La información oficial permite identificar las características de cada evento y evita la difusión de versiones sin sustento sobre daños o alertas. Las autoridades recomiendan revisar los comunicados del IGP y seguir las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ante cualquier emergencia.

Vista satelital de Perú con círculos concéntricos rojos, la cifra 4.3, fecha al pie y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú a la derecha.
Una infografía del Instituto Geofísico del Perú señala el epicentro de un sismo de magnitud 4,3 ocurrido en la región de Huánuco el 7 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Últimas actualizaciones

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13:28 hsHoy

Sismo de magnitud 3,8 se registró en Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,8 a las 02:27 de este 7 de noviembre, con epicentro a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes. El movimiento tuvo una profundidad de 38 kilómetros y se percibió con una intensidad de II-III en Zarumilla.

13:27 hsHoy

Temblor de magnitud 4,3 ocurrió en Huánuco

A las 00:36, el Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 4,3 a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea, región Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 143 kilómetros y una intensidad III en Panao.

11:11 hsHoy

Sismo en Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3,8 ocurrido a las 02:27 de este 7 de noviembre, con epicentro a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 38 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en Zarumilla.

08:11 hsHoy

El IGP informó un sismo de magnitud 3,7 cerca de Huambo, en Arequipa

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0766 consignó un sismo de magnitud 3,7 a las 13:07:54 del viernes 6 de noviembre. El evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y se ubicó a dos kilómetros al este de Huambo, en la provincia de Caylloma, región Arequipa.

De acuerdo con el registro técnico, el movimiento ocurrió en las coordenadas de latitud -15,73 y longitud -72,09. La intensidad fue de nivel III-IV en Huambo, una escala que describe una percepción clara del movimiento en la zona, con posibles oscilaciones de objetos y vibraciones en estructuras ligeras.

El IGP puede actualizar los parámetros de un evento luego del análisis de las señales recibidas desde sus estaciones. Un cambio en la cifra inicial de magnitud, la profundidad o la referencia del epicentro responde a ajustes técnicos y no implica por sí solo una variación del riesgo para la población.

Mapa satelital de Perú con una estrella verde que marca un sismo cerca de Arequipa y una barra superior con datos de magnitud 3,7 en Huambo
Un mapa satelital ubica el epicentro de un sismo de magnitud 3,7 registrado al este de Huambo, en la provincia de Caylloma, en el sur de Perú. (IGP)
07:12 hsHoy

Los movimientos telúricos pueden originarse frente al litoral, en la sierra o en la selva

La actividad sísmica de Perú guarda relación, en buena medida, con la interacción de placas tectónicas frente al océano Pacífico. El territorio nacional integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de elevada actividad geológica que concentra terremotos y volcanes en países de América y Asia.

Mapa en relieve de Perú sobre una mesa con un punto rojo luminoso, un haz vertical hacia el subsuelo y una placa con las letras IGP.
Un modelo tridimensional del mapa de Perú ilustra la localización y la profundidad del foco sísmico junto a elementos del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sismos, de todos modos, no se concentran únicamente frente a la costa. Los reportes oficiales también incluyen eventos en la sierra, la selva y sectores próximos a fallas geológicas. Un movimiento registrado en Ucayali, cerca de Pucallpa, puede presentar una profundidad y un comportamiento distintos de otro ocurrido mar adentro frente a Ica o Arequipa.

Pantallas con mapas del Perú, registros de ondas sísmicas y el logotipo institucional frente a escritorios con computadoras y servidores.
La sala de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú registra datos técnicos y la localización del epicentro de un evento sísmico en Huánuco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del epicentro tampoco determina por sí sola los puntos donde el sismo se percibe con mayor fuerza. La intensidad depende de la distancia respecto del foco, la profundidad, las características del suelo y la forma en que se propagan las ondas sísmicas. Por ese motivo, las autoridades piden atender los datos técnicos antes de comunicar presuntos daños o consecuencias.

06:39 hsHoy

Las familias deben definir rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia

El Indeci recomienda identificar zonas seguras en viviendas, oficinas, colegios y otros lugares de uso frecuente. Esos espacios deben mantenerse lejos de ventanas, mamparas, estantes, repisas, bibliotecas y objetos que puedan caer durante un movimiento telúrico.

Cada familia debe establecer rutas de salida y un punto de encuentro fuera del inmueble. El plan necesita contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros permiten verificar si puertas, pasillos y salidas permanecen despejados.

Mapa en relieve de Perú con dos marcadores rojos, un monitor sísmico, una regla, una brújula y carpetas con logotipos.
Un mapa en relieve de Perú señala epicentros sísmicos en las regiones del sur junto a material institucional del IGP y de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe adaptarse a las necesidades de cada hogar y contar, entre otros elementos, con los siguientes artículos:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, pilas, radio portátil y cargador externo.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
  • Abrigo, productos de higiene y copias de documentos.
  • Dinero en efectivo, pañales y alimentos especiales cuando sean necesarios.
Una mochila abierta contiene agua, latas, linterna, radio, cargador, botiquín, dinero y documentos frente a una señal de zona segura.
Una mochila de emergencia reúne provisiones de agua, alimentos no perecibles, botiquín y equipos básicos frente a una ruta de evacuación interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:11 hsHoy

Durante el sismo se debe proteger la cabeza y evitar el uso de ascensores

Las recomendaciones oficiales indican que, durante un temblor, las personas deben conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y alejarse de objetos que puedan desprenderse. No se aconseja correr hacia escaleras, patios o puertas mientras el suelo continúa en movimiento.

Rescatistas con cascos y chalecos reflectantes transportan a una persona en una camilla de noche en un parque
Brigadistas de rescate y personal municipal trasladan a una persona en camilla durante el III Simulacro Nacional Multipeligro en el parque Carlos Lissón de Lima. (Municipalidad de Lima )

Tampoco se debe utilizar ascensores durante una emergencia de este tipo. En edificios, viviendas y centros de trabajo, la respuesta más segura depende de reconocer con anticipación las zonas protegidas y de evitar acciones que expongan a las personas a caídas, golpes o desprendimientos.

Brigadistas con chalecos naranja y cascos guían a peatones con manos en la cabeza en calle con señal de salida y círculos verdes de concentración en el suelo.
Brigadistas guían a comerciantes y peatones durante un simulacro de evacuación por sismo en la zona de Mesa Redonda en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que termina el movimiento, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por las rutas previamente definidas. Es importante mantenerse lejos de fachadas, muros, postes, cables eléctricos y construcciones con daños visibles. Si la vivienda presenta riesgos, se recomienda no regresar hasta que se evalúen sus condiciones de seguridad.

05:59 hsHoy

El último sismo tuvo magnitud 4,3 y se localizó a 21 kilómetros al sureste de Panao

El último reporte emitido por el IGP corresponde al registro IGP/CENSIS/RS 2026-0767. El sismo ocurrió a las 00:36:54 del sábado 7 de noviembre, tuvo magnitud 4,3 y se produjo a una profundidad de 143 kilómetros. El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea, región Huánuco.

Mapa en relieve de Perú sobre una mesa con un punto rojo luminoso, un haz vertical hacia el subsuelo y una placa con las letras IGP.
Un modelo tridimensional del mapa de Perú ilustra la localización y la profundidad del foco sísmico junto a elementos del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento se registró en las coordenadas de latitud -10,01 y longitud -75,84, con una intensidad de nivel III en Panao. Tras un movimiento telúrico, las familias deben revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua y fallas eléctricas. Los Bomberos atienden emergencias en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.

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