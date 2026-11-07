Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 7 de noviembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó a través de sus redes sociales que durante la madrugada del 7 de noviembre se registraron dos sismos en las regiones de Huánuco y Tumbes. El movimiento de mayor magnitud, de 4,3, tuvo epicentro a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica en el país a través de su red de estaciones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) procesa las señales recogidas y emite reportes técnicos con datos sobre magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad percibida.

La información oficial permite identificar las características de cada evento y evita la difusión de versiones sin sustento sobre daños o alertas. Las autoridades recomiendan revisar los comunicados del IGP y seguir las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ante cualquier emergencia.