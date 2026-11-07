Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 7 de noviembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó a través de sus redes sociales que durante la madrugada del 7 de noviembre se registraron dos sismos en las regiones de Huánuco y Tumbes. El movimiento de mayor magnitud, de 4,3, tuvo epicentro a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica en el país a través de su red de estaciones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) procesa las señales recogidas y emite reportes técnicos con datos sobre magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad percibida.
La información oficial permite identificar las características de cada evento y evita la difusión de versiones sin sustento sobre daños o alertas. Las autoridades recomiendan revisar los comunicados del IGP y seguir las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ante cualquier emergencia.
Últimas actualizaciones
Sismo de magnitud 3,8 se registró en Tumbes
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,8 a las 02:27 de este 7 de noviembre, con epicentro a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes. El movimiento tuvo una profundidad de 38 kilómetros y se percibió con una intensidad de II-III en Zarumilla.
Temblor de magnitud 4,3 ocurrió en Huánuco
A las 00:36, el Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 4,3 a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea, región Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 143 kilómetros y una intensidad III en Panao.
Sismo en Tumbes
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3,8 ocurrido a las 02:27 de este 7 de noviembre, con epicentro a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 38 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en Zarumilla.
El IGP informó un sismo de magnitud 3,7 cerca de Huambo, en Arequipa
El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0766 consignó un sismo de magnitud 3,7 a las 13:07:54 del viernes 6 de noviembre. El evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y se ubicó a dos kilómetros al este de Huambo, en la provincia de Caylloma, región Arequipa.
De acuerdo con el registro técnico, el movimiento ocurrió en las coordenadas de latitud -15,73 y longitud -72,09. La intensidad fue de nivel III-IV en Huambo, una escala que describe una percepción clara del movimiento en la zona, con posibles oscilaciones de objetos y vibraciones en estructuras ligeras.
El IGP puede actualizar los parámetros de un evento luego del análisis de las señales recibidas desde sus estaciones. Un cambio en la cifra inicial de magnitud, la profundidad o la referencia del epicentro responde a ajustes técnicos y no implica por sí solo una variación del riesgo para la población.
Los movimientos telúricos pueden originarse frente al litoral, en la sierra o en la selva
La actividad sísmica de Perú guarda relación, en buena medida, con la interacción de placas tectónicas frente al océano Pacífico. El territorio nacional integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de elevada actividad geológica que concentra terremotos y volcanes en países de América y Asia.
Los sismos, de todos modos, no se concentran únicamente frente a la costa. Los reportes oficiales también incluyen eventos en la sierra, la selva y sectores próximos a fallas geológicas. Un movimiento registrado en Ucayali, cerca de Pucallpa, puede presentar una profundidad y un comportamiento distintos de otro ocurrido mar adentro frente a Ica o Arequipa.
La ubicación del epicentro tampoco determina por sí sola los puntos donde el sismo se percibe con mayor fuerza. La intensidad depende de la distancia respecto del foco, la profundidad, las características del suelo y la forma en que se propagan las ondas sísmicas. Por ese motivo, las autoridades piden atender los datos técnicos antes de comunicar presuntos daños o consecuencias.
Las familias deben definir rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia
El Indeci recomienda identificar zonas seguras en viviendas, oficinas, colegios y otros lugares de uso frecuente. Esos espacios deben mantenerse lejos de ventanas, mamparas, estantes, repisas, bibliotecas y objetos que puedan caer durante un movimiento telúrico.
Cada familia debe establecer rutas de salida y un punto de encuentro fuera del inmueble. El plan necesita contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicamentos o asistencia permanente. Los simulacros permiten verificar si puertas, pasillos y salidas permanecen despejados.
La mochila de emergencia debe adaptarse a las necesidades de cada hogar y contar, entre otros elementos, con los siguientes artículos:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas, radio portátil y cargador externo.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Abrigo, productos de higiene y copias de documentos.
- Dinero en efectivo, pañales y alimentos especiales cuando sean necesarios.
Durante el sismo se debe proteger la cabeza y evitar el uso de ascensores
Las recomendaciones oficiales indican que, durante un temblor, las personas deben conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y alejarse de objetos que puedan desprenderse. No se aconseja correr hacia escaleras, patios o puertas mientras el suelo continúa en movimiento.
Tampoco se debe utilizar ascensores durante una emergencia de este tipo. En edificios, viviendas y centros de trabajo, la respuesta más segura depende de reconocer con anticipación las zonas protegidas y de evitar acciones que expongan a las personas a caídas, golpes o desprendimientos.
Una vez que termina el movimiento, la evacuación debe realizarse de forma ordenada y por las rutas previamente definidas. Es importante mantenerse lejos de fachadas, muros, postes, cables eléctricos y construcciones con daños visibles. Si la vivienda presenta riesgos, se recomienda no regresar hasta que se evalúen sus condiciones de seguridad.
El último sismo tuvo magnitud 4,3 y se localizó a 21 kilómetros al sureste de Panao
El último reporte emitido por el IGP corresponde al registro IGP/CENSIS/RS 2026-0767. El sismo ocurrió a las 00:36:54 del sábado 7 de noviembre, tuvo magnitud 4,3 y se produjo a una profundidad de 143 kilómetros. El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al sureste de Panao, en la provincia de Pachitea, región Huánuco.
El evento se registró en las coordenadas de latitud -10,01 y longitud -75,84, con una intensidad de nivel III en Panao. Tras un movimiento telúrico, las familias deben revisar posibles fugas de gas, filtraciones de agua y fallas eléctricas. Los Bomberos atienden emergencias en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106.