Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Lima

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 7 de noviembre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Lima.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 27.5 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 66%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 16.7 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23.3 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 15%, con una nubosidad del 70%, mientras que las ráfagas de viento serán de 14.8 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Roberto Mosquera buscará una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones y acercarse al título de la segunda fase

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú: el pronóstico del tiempo para Piura este 7 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: el pronóstico del tiempo para Piura este 7 de noviembre

Las últimas previsiones para Huancayo: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Las últimas previsiones para Huancayo: temperatura, lluvias y viento

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 7 de noviembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 7 de noviembre

Clima en Perú: la predicción para Cuzco este 7 de noviembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: la predicción para Cuzco este 7 de noviembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no será proclamado como alcalde de Lima: JNE se pronuncia sobre reelección encubierta

Rafael López Aliaga no será proclamado como alcalde de Lima: JNE se pronuncia sobre reelección encubierta

Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Renovación Popular recusa a Gunther Gonzáles, único miembro del JNE que se opuso a candidatura de López Aliaga

“Es inconstitucional”: Ministro Elmer Cuba ratifica su posición sobre ley de pensión de S/3.500 para maestros

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

ENTRETENIMIENTO

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Viuda del abogado de Magaly Medina y Yahaira Plasencia denunció negligencia que le costó la vida a Iván Paredes: “Murió esperando que lo atiendan”

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partidazo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

FPV dio fallo a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en cancha de Regatas: ‘blanquiazules’ ganan 3-0 el clásico de Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga calienta el Alianza Lima vs Géminis por Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Es una motivación jugar contra un equipo campeón”

Sporting Cristal le ganó apelación a Independiente en el TAS por caso Martín Cauteruccio: club argentino deberá indemnizar a ‘celestes’

Antonio Spinelli valoró el histórico duelo de Perú femenino ante Alemania como “un partido más de enseñanzas” con miras al Mundial 2031