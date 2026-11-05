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Piccolo Clemente sueña con un éxito más en los Juegos Panamericanos: “Espero ganar esa tercera medalla en Lima 2027″

El surfista de la categoría longboard ha agarrado mucha motivación después de proclamarse campeón en el reciente Mundial ISA 2026. Su siguiente meta es colgarse un nuevo metal dorado en los Panamericanos

Piccolo Clemente, campeón del Mundial Longboard ISA 2026. - Crédito: Difusión
Piccolo Clemente, campeón del Mundial Longboard ISA 2026. - Crédito: Difusión
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Piccolo Clemente sigue elevando la bandera del Perú. Hace no mucho se proclamó campeón mundial de Longboard ISA 2026, éxito que le permitió asegurar su boleto definitivo para hacerse presente en la próxima edición de los Juegos Panamericanos a realizarse en el Perú.

Acerca del hito conseguido, el surfista indicó que “es un esfuerzo que lleva años, una carrera deportiva bastante larga. El nivel estuvo bueno, también hubo una presión extra que era la clasificación a Lima 2027, que era uno de los objetivos que quería, además de ser campeón del mundo”.

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Piccolo Clemente sumó un título muy valorable en el 2026. - Crédito: ISA
Piccolo Clemente sumó un título muy valorable en el 2026. - Crédito: ISA

La coronación del surfista nacional cobra una mayor dimensión luego de atravesar un año calendario en blanco. A pesar de ese inconveniente, salió con mucho carácter a la competición: “Venía desde diciembre de 2025 hasta este Mundial sin ganar nada. Llegué a El Salvador y me sentía bien, conectado con la ola. En el primer heat conseguí un buen puntaje y me dio confianza para lo que venía”.

El siguiente objetivo de Clemente es hacerse con un metal en los Panamericanos y así aumentar su vitrina personal. “Toda la preparación pudo salir a la perfección. Ahora llego como campeón mundial y espero ganar esa tercera medalla en Lima 2027”, declaró en una charla con radio Ovación.

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Antes de concluir su diálogo, Piccolo reiteró que siempre es un honor dejar en alto a su nación, a la que ha ponderado como la mejor por encima del resto.

Para mí, estar en un podio y representar los colores de la bandera es muy bonito. Hay mucha gente que se queda asombrada sobre lo que puedo contar de Perú. Es un país increíble, tenemos mucha diversidad de cultura, tenemos el deporte y creo que podemos seguir creciendo”, concluyó.

Piccolo Clemente ganó medalla de oro en Santiago 2023.
Piccolo Clemente ganó medalla de oro en Santiago 2023. Crédito: IPD

Piccolo Clemente reúne cuatro coronas mundiales de longboard: ganó los campeonatos de la World Surf League en 2013 y 2015, y los de la Asociación Internacional de Surf en 2019 y 2026. A ese palmarés sumó las medallas de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023.

También fue campeón mundial por equipos con Perú en 2010, conquistó los Juegos Bolivarianos de 2013, los Juegos Suramericanos de Playa de 2014 y títulos panamericanos en 2016 y 2018. Además, obtuvo cuatro campeonatos nacionales consecutivos entre 2011 y 2014 y cuatro coronas sudamericanas seguidas.

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