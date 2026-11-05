Germaín de la Fuente reflexiona sobre sus historias de amor antes de su gira por el Perú: "No me arrepiento de ningún amor"

El cantante chileno Germaín de la Fuente repasa su trayectoria artística antes de iniciar su gira de presentaciones en Perú.

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Germaín de la Fuente, una de las voces más emblemáticas de la música hispanoamericana, se prepara para reencontrarse con sus seguidores peruanos en la gira nacional “Leyendas del Romanticismo”, que recorrerá cinco ciudades del país entre el 25 y el 29 de noviembre. El intérprete, considerado figura estelar del romanticismo latinoamericano, hace un balance de su extensa trayectoria con la perspectiva de quien ha dedicado su vida entera al canto.

Frente a los cuestionamientos sobre sus vivencias personales, el cantante chileno sostiene que no guarda arrepentimientos de ninguna de sus historias de amor. De la Fuente valora cada una de esas experiencias como parte fundamental de su crecimiento personal y como fuente de inspiración para interpretar canciones que marcaron a varias generaciones de oyentes.

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El verdadero motivo detrás de su salida de Los Ángeles Negros

Al abordar su histórica separación de Los Ángeles Negros, el intérprete aclaró que su partida no respondió a traiciones ni a conflictos irreconciliables con la agrupación chilena. Según explicó, la decisión estuvo motivada por el deseo de construir una identidad artística propia, en un proceso inspirado por referentes como Sandro, Raphael y Javier Solís.

El cantante también se refirió a las críticas que recibió en Chile durante los inicios de su carrera, cuando parte de la crítica musical calificaba su estilo como música “cebollera”. Frente a esos señalamientos, De la Fuente resaltó la sensibilidad artística de sus antiguos compañeros de banda para fusionar elementos del rock con la balada romántica, una combinación que, según afirmó, dio origen a un sonido propio capaz de trascender fronteras.

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Un afiche promocional anuncia la presentación del cantante Germaín de la Fuente junto a Los Iracundos y Los Dolton's en la ciudad de Lima.

“No me arrepiento de ningún amor”, sostuvo el intérprete al referirse al conjunto de experiencias personales que marcaron su trayectoria artística y que, según explicó, alimentaron directamente el repertorio que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la balada en español.

Una carrera que prioriza la conexión con el público sobre el éxito económico

A diferencia de quienes centran el balance de su carrera en las retribuciones económicas del negocio musical, De la Fuente remarcó que su mayor logro es seguir emocionando al público después de haber cumplido 80 años de edad. El cantante se mostró consciente de los altibajos que atraviesa cualquier trayectoria artística de larga duración.

El intérprete aprovechó la conversación para dirigir un mensaje a las nuevas generaciones de artistas, a quienes aconsejó priorizar la familia, los afectos genuinos y la estabilidad emocional por encima del éxito pasajero. Según explicó, la humildad para reconocer y corregir errores constituye, a su criterio, la clave para madurar con sabiduría dentro de una carrera artística.

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Sobre el panorama actual de la industria musical, De la Fuente expresó respeto hacia las nuevas tendencias y hacia los artistas contemporáneos que hoy ocupan los primeros lugares de popularidad. Aunque reconoció que los estilos musicales y las formas de comunicación con el público han cambiado de manera natural con el paso del tiempo, sostuvo que el sentimiento del amor mantiene un carácter universal y permanente. Según su visión, mientras existan emociones profundas en las personas, la canción romántica continuará ocupando un lugar relevante dentro de la música popular.

Germaín de la Fuente presentará en cinco ciudades de Perú la gira "Leyendas del Romanticismo" entre el 25 y el 29 de noviembre.

Cinco ciudades del Perú recibirán la gira “Leyendas del Romanticismo”

El intérprete regresará a los escenarios peruanos como parte de la gira nacional “Leyendas del Romanticismo”, que lo llevará junto a los uruguayos Los Iracundos y la agrupación nacional Los Dolton’s por cinco ciudades del país. El recorrido comenzará el miércoles 25 de noviembre en el Auditorio Nuestra Señora del Valle, en Huancayo, y continuará el jueves 26 de noviembre en el Centro Cultural Moyobamba.

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La gira proseguirá el viernes 27 de noviembre en el Auditorio del Colegio San Agustín, en Iquitos, y el sábado 28 de noviembre en el Centro de Convenciones César Paredes Canto, en Cajamarca. El cierre de la gira está programado para el domingo 29 de noviembre en el Auditorio del Colegio Guadalupe, en Lima.

Las entradas para las cinco presentaciones ya se encuentran disponibles para el público general a través de la plataforma Passline.