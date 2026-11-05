Perú

Rossy War y su hija Kat Mauri unen voces en 'Prisionera', una composición de Tito Mauri que reúne a la familia en un mismo proyecto

La Reina de la Tecnocumbia comparte micrófono con su hija en el tercer lanzamiento de 'Mi Puerto, Sesiones con Rossy War', una propuesta que combina su sello característico con la frescura pop de la nueva generación

Dos fotografías unidas con Rossy War, Kat Mauri y Tito Mauri vestidos con ropa negra y sombreros vaqueros frente a una pared blanca
Rossy War posa junto a su hija Kat Mauri y el compositor Tito Mauri durante la presentación de la canción Prisionera.
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Rossy War presentó “Prisionera”, una colaboración musical junto a su hija Kat Mauri que fusiona la fuerza rítmica de la tecnocumbia con el sabor de la lambada. El tema constituye la tercera entrega del proyecto ‘Mi Puerto, Sesiones con Rossy War’, una serie musical orientada a renovar el repertorio de la cantante y acercar su sonido a audiencias de distintas generaciones.

La canción reúne por primera vez en un mismo sencillo las voces de madre e hija, en un ejercicio que la propia artista describió como una experiencia significativa dentro de su trayectoria. “Cantar ‘Prisionera’ con mi hija es una emoción que no se parece a ninguna otra. Kat Mauri trae su frescura y yo traigo mi camino, y en esa mezcla la canción suena a lo que somos hoy”, señaló War.

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Una historia de independencia emocional con doble generación vocal

Kat Mauri, por su parte, destacó el significado personal que tiene para ella compartir micrófono con su madre en este proyecto. La cantante explicó que la intención del dúo fue transmitir una sensación de libertad a través de la interpretación.

Dos mujeres con ropa de camuflaje sostienen micrófonos y apuntan al frente en un jardín nocturno con plantas y luces
Las cantantes Rossy War y Kat Mauri interpretan el tema musical Prisionera durante la grabación del proyecto Mi Puerto.

“Compartir micrófono con mi mamá es un orgullo enorme. Queríamos que ‘Prisionera’ se sintiera libre, con ese ‘no, no’ que la gente pueda cantar con nosotras”, expresó Mauri sobre el proceso creativo detrás del lanzamiento.

La composición de “Prisionera” corresponde a Tito Mauri, quien además participa en la guitarra del tema. El compositor explicó que la canción surgió a partir de una experiencia personal relacionada con el cierre de una relación y la búsqueda de estabilidad emocional posterior a ese proceso.

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“Habla de recuperar la tranquilidad y de poder elegir tu propio camino. Escucharla en las voces de Rossy y Kat le da una nueva fuerza a la canción”, explicó el compositor sobre el origen del tema. El resultado final combina el ritmo tropical característico de la tecnocumbia con el contraste vocal entre ambas intérpretes, lo que da a la canción una identidad propia dentro del catálogo de la artista.

Publicación de redes sociales con dos cantantes y dos bailarinas en un escenario iluminado frente al público
Rossy War y su hija Kat Mauri cantan en un escenario durante una presentación musical de tecnocumbia en Lima.

Un videoclip grabado en la Amazonía con la Banda Kaliente

El lanzamiento de “Prisionera” incluyó la producción de un videoclip grabado junto a la Banda Kaliente, con una ambientación visual que recrea paisajes de la Amazonía y la ciudad de Puerto Maldonado. La canción fue publicada bajo el sello Fama Record, mientras que la producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Tony Mauri Guerra en los estudios de Fama Estudios.

El tema sucede a “Puerto Querido” y “Moreno”, las dos primeras entregas de ‘Mi Puerto’, formato que combina versiones de canciones clásicas del repertorio de Rossy War, material inédito y colaboraciones musicales vinculadas a la trayectoria artística de la cantante.

Rossy War presentó por primera vez “Prisionera” en público el 29 de octubre, como invitada en ‘Cabina Libre’, el espacio conducido por el músico Lucho Quequezana.La artista, reconocida por haber llevado la tecnocumbia peruana a distintos escenarios de Latinoamérica, continuará ahora la promoción del tema fuera del país.

Dos mujeres vestidas con prendas de camuflaje sostienen micrófonos brillantes hacia el frente en un patio exterior iluminado de noche
Rossy War y su hija Kat Mauri lanzaron el sencillo "Prisionera", una propuesta que fusiona tecnocumbia con lambada.

La gira por Colombia continuará la promoción del nuevo sencillo

La cantante llevará “Prisionera” a distintas ciudades de Colombia como parte de una gira programada para noviembre. Las presentaciones incluyen fechas en Cali y Potrerillo el domingo 15 de noviembre, en Bogotá el viernes 20 de noviembre y en Popayán el sábado 21 de noviembre.

“Prisionera” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, mientras que el videoclip oficial puede visualizarse a través del canal de YouTube de Rossy War.

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