La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana.

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El técnico de la selección peruana, Mano Menezes prepara novedades para la próxima convocatoria después de no quedar conforme con lo observado durante la última gira por Norteamérica. De hecho, seguirá probando jugadores en los siguientes amistosos, aunque el nombre de Renato Tapia volvió a tomar fuerza entre las opciones para el plantel.

Bajo esa premisa, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, evitó anticipar decisiones sobre la lista que se conocerá para el compromiso ante Bolivia. “¿Qué es lo que viene para la selección peruana? Creo que Jean (Ferrari) ya habló con la prensa, así que vamos a esperar qué es lo que viene en esta fecha FIFA y esperando que el ‘profe’ nos pueda regalar algunas novedades en la convocatoria”, afirmó ante la prensa.

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El titular de la Federación Peruana de Fútbol mencionó los planes que se vienen, pero reconoció que aún no recibió la nómina definitiva. “Hay dos amistosos: con Bolivia y luego vamos a jugar con Panamá en Cusco. Así que estamos esperando que el ‘profe’ nos haga llegar en esta semana la convocatoria y la daremos a conocer”, acotó.

El periodista César Vivar reveló que el DT brasileño sacó conclusiones determinantes sobre la 'bicolor' tras la gira en Norteamérica. (Video: Doble Punta)

Agustín Lozano sobre el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana

Consultado de forma directa por la opción de que Renato Tapia aparezca entre las novedades, Agustín Lozano expresó su deseo de que el mediocampista vuelva a ser considerado. “¿Renato Tapia entre las novedades? Decisión del ‘profe’. Ojalá que así sea, a quién no le gustaría, pero son decisiones que hay que respetarlas y que corresponde al ‘profe’ Mano”, señaló.

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El dirigente chongoyapano también reveló que Mano Menezes le comunicó que mantuvo contactos con el jugador. Según su versión, esas conversaciones no fueron un hecho aislado dentro de la planificación para los próximos partidos. “Me comentó que había conversado con él y no es la primera vez que me lo dice”, indicó sobre el diálogo entre el entrenador y el ‘Cabezón’.

El mandatario de la FPF afirmó que la selección peruana tiene las puertas abiertas para los jugadores que atraviesen un buen momento competitivo. Bajo esa premisa, consideró que un regreso del futbolista de Al Wasl sería bien recibido si el entrenador lo estima conveniente. “Ojalá que el ‘profe’ tome esa decisión y bienvenido. La selección siempre abrirá las puertas a todos los peruanos que estén en el mejor nivel de competencia”, manifestó.

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Agustín Lozano negó que haya existido una situación particular que impidiera una futura convocatoria. Además, aseguró que siempre mantuvo respeto por el volante y por los demás integrantes de la ‘blanquirroja’.

El presidente de la FPF abordó ante la chance de que el 'Cabezón' regrese a la 'bicolor' tras más de un año. (Video: Fútbol en América)

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana?

El director general de la FPF, Jean Ferrari, coincidió en que el eventual retorno de Renato Tapia debe ser manejado por Mano Menezes. En declaraciones al programa Fútbol Como Cancha, Ferrari explicó que el entrenador tiene la responsabilidad de conducir los contactos con los futbolistas. Por esa razón, señaló que será el entrenador brasileño quien deberá comunicar cualquier decisión. “Ese es un tema que maneja puntualmente Mano Menezes”, contó en el programa radial.

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El exadministrador de Universitario de Deportes sostuvo que no quería adelantarse a dar una respuesta sobre un asunto que el técnico conoce de primera mano. “En esos temas no quiero adelantarme a decir algo que es mejor que lo converse o lo comunique el profesor, porque es una situación de manejo que él, mejor que nadie, sabe hacer”, declaró.

Ferrari consideró que Menezes, por su trayectoria, tiene capacidad para tratar de manera particular cada situación. “Sabiendo que es un entrenador de primer nivel, tiene esa clase de acercamientos con algunos futbolistas, con otros no tanto”, expresó.

Pese a dejar la decisión en manos del comando técnico, el dirigente no ocultó su opinión personal sobre Renato Tapia. “Sí, claro, a mí me gustaría que esté Renato”, agregó.

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