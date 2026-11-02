¿Salió el pozo de los 9 millones? Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre y números ganadores

No te pierdas el sorteo de Tinka, la lotería que hace tus sueños realidad. Descubre los números ganadores, los premios millonarios y cómo puedes ser el próximo afortunado. ¡Juega Tinka y cambia tu vida! América TV/ La Tinka

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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este domingo 1 de noviembre. El tradicional sorteo de La Tinka, congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 9,506,888.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías: la modalidad del Sí o Sí repartió un importante premio en efectivo a lo largo y ancho del país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron la suerte de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 41, 19, 46, 50, 14 y 35. Tras el procesamiento de los boletos validados a nivel nacional, los voceros oficiales confirmaron que no se registró ningún boleto con los seis aciertos requeridos para reventar el premio mayor.

Sigue en directo el reporte oficial de la lotería más grande del país. Conoce si fuiste uno de los ganadores de la Boliyapa o los aciertos simples este domingo. Captura: América TV.

Único ganador del Sí o Sí, Boliyapa y el nuevo Pozo Millonario

En la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el 13. Aunque no se reportaron ganadores con los 5 aciertos más la boliyapa, se registraron 6 ganadores con 5 aciertos simples. En cuanto al Sí o Sí, la bolilla ganadora fue la 47, dejando a un único afortunado que se llevó S/ 50,000.

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Sigue en directo el reporte oficial de la lotería más grande del país. Conoce si fuiste uno de los ganadores de la Boliyapa o los aciertos simples este domingo. Captura: América TV.

¿Cuánto será el Pozo Millonario para el domingo 1 de noviembre?

Debido a que el premio mayor se resistió a salir, el monto acumulado experimentó una notable subida. Intralot informó que para el siguiente sorteo, programado para el miércoles 4 de noviembre, el Pozo Millonario de La Tinka ascenderá a la espectacular cifra de S/ 9,806,335.

Para aquellos ciudadanos que lograron raspar algún premio en este sorteo del domingo, la empresa recordó la importancia de los plazos legales establecidos para el cobro de las ganancias.

Según las directrices institucionales vigentes, los ganadores disponen de un periodo máximo de 180 días calendario contados desde el día posterior a la realización de la jugada para hacer efectivo su dinero. Pasado este tiempo, los montos no reclamados son destinados a la Sociedad de Beneficencia, perdiendo todo derecho de cobro.

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Sigue en directo el reporte oficial de la lotería más grande del país. Conoce si fuiste uno de los ganadores de la Boliyapa o los aciertos simples este domingo. Captura: América TV.