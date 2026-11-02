A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El líder del Clausura recibe a uno de los equipos más comprometidos con el descenso. El partido arranca a las 15:30 (Perú) en el estadio Alberto Gallardo y se transmite por L1 MAX.

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Hoy, lunes 2 de noviembre, Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo de Lima, en un duelo que concentra dos realidades opuestas del fútbol peruano: la de un equipo que pelea por el título y la de otro que lucha por no perder la categoría. El encuentro, correspondiente a la jornada 15, promete tensión desde el pitazo inicial hasta el final. El balón rueda a las 15:30 hora peruana.

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

El cotejo entre el conjunto rimense y la escuadra cajamarquina podrá seguirse en distintos husos horarios dependiendo del país desde donde se sintonice la señal. En Perú, Colombia y Ecuador, el pitazo inicial está fijado para las 15:30 horas. Quienes sigan el partido desde Argentina, Uruguay o Chile deberán estar atentos a partir de las 17:30 horas.

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El choque entre rimenses y cajamarquinos tendrá horarios distintos según el país desde donde se siga la transmisión. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 15:30, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 17:30. (Sporting Cristal)

La transmisión oficial corre por cuenta de L1 MAX, canal que tiene presencia en los principales operadores de televisión por cable y satélite del país. En DirecTV se encuentra en el canal 604 (SD) y 1604 (HD); en Movistar TV, en el 14 (SD) y 714 (HD); en Claro TV, en el 10 (SD) y 510 (HD); y en Best Cable, en el canal 12. También está disponible a través de Win TV, Mi Fibra y Wow.

Para quienes prefieran la vía digital, el partido puede verse en línea mediante las plataformas DGO, Movistar TV App, Claro Video, TV 360 y Fanatiz, todas con opción de transmisión en directo.

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Dos realidades que se cruzan en el Alberto Gallardo

La eficacia ofensiva de Sporting Cristal, con Santiago González como una de sus principales armas, contrasta con las dificultades defensivas de FC Cajamarca. El visitante lleva cinco fechas sin ganar y necesita reaccionar en Lima. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal llega al partido como líder del Clausura con 28 puntos y una diferencia de gol de +12, en una racha que lo consolida como el equipo más sólido del campeonato en este tramo. Su más reciente presentación fue una victoria trabajada por 3-2 ante Alianza Lima, un resultado que encendió aún más el ánimo en el plantel celeste y ratificó su capacidad para resolver partidos de alta exigencia. En los últimos cinco compromisos, el equipo bajopontino acumuló cuatro triunfos y convirtió 11 goles, una producción ofensiva que lo ubica entre los más letales del certamen.

La figura del momento lleva el nombre de Santiago González, autor del tanto decisivo en el agónico triunfo sobre el equipo blanquiazul. Su desequilibrio por las bandas y su olfato para aparecer en el área rival lo convierten en la principal amenaza para cualquier defensa que lo enfrente.

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FC Cajamarca, en cambio, atraviesa uno de los momentos más delicados de su temporada. El conjunto norteño acumula cinco fechas sin conocer la victoria y llega a Lima tras caer 3-1 ante UTC en su último compromiso como local. Cuatro partidos consecutivos sin ganar y ocho goles encajados en ese lapso dibujan un panorama defensivo preocupante para un equipo que mira de reojo la tabla de descenso directo.

El volante Jonathan Betancourt es la carta más peligrosa del visitante. Su velocidad en la transición y su capacidad para desequilibrar en el contragolpe fueron determinantes en el único antecedente reciente entre ambos clubes, y serán fundamentales si FC Cajamarca pretende llevarse algo positivo de Lima.

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El antecedente y la ‘ley del ex’ que acecha a Cajamarca

Sporting Cristal buscará cobrarse la derrota sufrida en mayo, cuando FC Cajamarca lo superó en el estadio Héroes de San Ramón. El recuerdo de aquel partido y la presencia de Barcos añaden atractivo al nuevo enfrentamiento. (Liga 1)

La última vez que estos dos equipos se midieron fue el 15 de mayo, en la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. En aquella ocasión, FC Cajamarca se impuso por 3-1 en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Los goles del triunfo visitante fueron obra de Hernán Barcos, Jonathan Betancourt y Sebastien Pineau; Yoshimar Yotún anotó el descuento para los celestes.

El detalle que cambia todo el contexto de ese antecedente es que Hernán Barcos, uno de los artífices de aquella victoria cajamarquina, hoy viste la camiseta de Sporting Cristal. El delantero llega a este duelo con la posibilidad de aplicar la denominada ‘ley del ex’ y marcarle al club que lo tuvo en sus filas, lo que añade un condimento extra a un partido que ya de por sí tiene mucho en juego.

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Para Sporting Cristal, la victoria es el único resultado que le permite mantenerse firme en la cima y seguir con vida en la pelea por el título del Clausura, con apenas tres fechas por disputarse. Para FC Cajamarca, en tanto, este partido en Lima tiene el peso de una final: sumar de a tres es la única forma de tomar aire en la tabla acumulada y alejarse de la zona que lleva directo al descenso. Dos urgencias distintas, un mismo campo de juego.