Katy Ryan y su ambición en la Liga Peruana de Vóley tras su gran arranque con Regatas: “Mi objetivo es ser la máxima anotadora”

La norteamericana comenzó la temporada con una actuación sobresaliente y dejó claro que quiere seguir creciendo con el cuadro chorrillano. (Video: Latina)

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Katheryn Ryan tuvo un debut sobresaliente con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante estadounidense fue elegida la MVP del encuentro ante Deportivo Géminis, luego de convertirse en la mayor anotadora con 25 puntos y contribuir al triunfo de su equipo por 3-0. Tras su actuación, reveló su principal objetivo para la temporada: terminar como la máxima anotadora del campeonato.

En declaraciones a Latina al finalizar el partido, la norteamericana expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo y aseguró que espera seguir creciendo junto al plantel chorrillano. Ahora, tendrá un nuevo desafío ante Alianza Lima, vigente tricampeón del torneo, en un clásico que pondrá a prueba el buen inicio de su equipo.

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Katy Ryan quiere ser la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley

La estadounidense no ocultó sus aspiraciones individuales después de su primera presentación oficial con Regatas. Con 25 puntos frente a Deportivo Géminis, dejó una primera muestra de su capacidad ofensiva y se ilusiona con mantener ese rendimiento durante el campeonato.

“Fue muy buen inicio de temporada. Me encanta este equipo. Vamos a subir más de nivel. Mi objetivo es ser la máxima anotadora, tengo muchas ganas de seguir adelante”, manifestó en entrevista con Latina.

La declaración refleja la ambición con la que Ryan afronta esta etapa con el conjunto celeste. Su meta personal también está vinculada con el deseo de ayudar a Regatas a competir al máximo nivel. Sin embargo, la temporada recién comienza y deberá sostener su producción ofensiva ante rivales que buscarán frenar su impacto en ataque.

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Katy Ryan destacó con 25 puntos en el debut de Regatas en la temporada 2026/27. Crédito: FPV

Regatas debutó con autoridad ante Deportivo Géminis

El equipo chorrillano inició la temporada con una victoria en sets corridos frente a un exigente Deportivo Géminis. Regatas se impuso con parciales de 25-23, 25-20 y 25-16, en un encuentro en el que logró ampliar la diferencia en el tercer set.

Ryan fue una de las grandes figuras del compromiso gracias a sus 25 puntos, registro que le permitió quedarse con el reconocimiento a la mejor jugadora del partido. Su aporte ofensivo resultó determinante para que Regatas resolviera el encuentro en tres sets y comenzara la competencia con confianza.

Al referirse a las sensaciones que le dejó el partido, la voleibolista destacó la exigencia del duelo y manifestó su entusiasmo por lo que viene. “Se siente bien, fue muy fuerte. Seremos aún mejores a medida que avance la temporada, así que estoy emocionada”, señaló.

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Katy Ryan destacó su conexión con Marina Scherer

Otro aspecto que resaltó la estadounidense fue su entendimiento con Marina Scherer, encargada de la distribución del juego en Regatas. La conexión entre la armadora y la atacante puede ser importante para potenciar las opciones ofensivas del equipo a lo largo de la temporada.

Ryan se mostró cómoda con los servicios de su compañera y elogió la calidad de sus asistencias, un factor que favoreció su producción en el debut. “La armadora es muy linda, sus armados son muy buenos. Es muy fácil a jugar con ella”, comentó.

La buena sintonía entre ambas representa un punto de partida positivo para Regatas, que buscará consolidar su funcionamiento colectivo en las siguientes jornadas.

Marina Scherer celebrando junto a sus compañeras de Regatas durante partido contra Géminis. Crédito: FPV

El clásico ante Alianza Lima, el próximo reto de Regatas

Después de su contundente estreno frente a Géminis, Regatas Lima tendrá una prueba exigente ante Alianza Lima, vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley este sábado 24 de octubre. El clásico será una oportunidad para medir el nivel del conjunto chorrillano frente al vigente tricampeón del campeonato.

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Para Ryan, el encuentro también representará un nuevo escenario para demostrar su capacidad ofensiva. Tras anotar 25 puntos en su debut, la estadounidense buscará mantener su rendimiento y fortalecer su conexión con Scherer para ayudar a su equipo a competir ante las ‘blanquiazules’.