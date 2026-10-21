Flavia Montes confirma su disposición a volver a la selección peruana de vóley: “Es injusto lo que dijeron”

Flavia Montes realizó sus descargos sobre la polémica que generó su ausencia en la selección peruana de vóley durante este 2026. La central nacional aclaró que su decisión estuvo relacionada con los problemas físicos que arrastraba y aseguró que está dispuesta a volver a vestir la camiseta blanquirroja si recibe una nueva convocatoria y se encuentra en buenas condiciones.
En una entrevista con ‘Puro Vóley’, Montes explicó que su prioridad fue recuperarse de una lesión que sufrió durante su participación con la ‘bicolor’. Según relató, el riesgo de agravar el problema físico pesó en su decisión, pues no quería exponerse a una lesión de mayor gravedad que pudiera alejarla de las canchas durante un periodo más prolongado.
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“Sí aceptaría volver, pero a ver, hasta en TikTok hubo comentarios de todo el mundo, pero yo he estado hasta el año pasado en selección. Me lesioné en selección en el último partido contra Venezuela, que íbamos ganando y ahí nos voltean y perdemos. Lo mío pasó más por tema de una lesión que yo dije: ¿para qué yo voy a ir? ¿A seguir lesionándome y, de repente, a causar una rotura de ligamento que me va a dejar parada mucho más tiempo?”, manifestó.
Montes sostuvo que asistir a una convocatoria sin estar físicamente apta tampoco le habría permitido contribuir al equipo. Por ello, consideró que continuar con su proceso de recuperación era la mejor alternativa, tanto para su carrera como para sus posibilidades de competir nuevamente a nivel internacional.
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“Uno no sabe, de repente, después de una cirugía cómo queda y cómo sigue. Además, ¿para qué voy a ir si no voy a poder aportar en nada? O sea, voy a estar ahí y ¿qué?, estar en entrenamiento parada, pasando balones, si puedo ir por mi lado o, en este caso, en el club, yendo al doctor, que he tenido una persona exclusivamente para mí ayudándome en el tema de recuperación”, explicó.
Flavia Montes responde a las críticas por su ausencia en la selección peruana
La central también rechazó que su ausencia se interprete como una falta de compromiso con el equipo patrio. Para respaldar su postura, recordó que ha integrado la selección durante distintas etapas y que incluso participó en iniciativas para conseguir recursos que permitieran a las jugadoras afrontar sus compromisos deportivos.
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“Si es que el próximo año me quieren convocar y yo estoy bien, yo voy a ir como todos los años. Quería contar esto. Yo he estado, cuando estuvo bien la selección y también cuando no lo estuvo. Cuando teníamos que hacer rifas para que las chicas sustenten el tema de sus pasajes, estuvimos nosotras. Karla Ortiz y yo estuvimos en todo momento ayudando, buscando ayuda, llamando a personas para que nos den de repente zapatillas. Yo estuve llamando a todos mis amigos, a todos mis conocidos, para que nos colaboren con rifas”, señaló.
En ese sentido, Montes insistió en que su intención nunca fue apartarse definitivamente de la selección peruana. Por el contrario, afirmó que recuperarse por completo también responde a su deseo de volver a competir internacionalmente con el país, una posibilidad que espera concretar si logra terminar la temporada en buenas condiciones.
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“En todo momento he estado a disposición de mi selección, pero si estoy mal, no voy a poder ayudarlos. Más bien, yo quise recuperarme y quiero recuperarme no solo para mi club, sino también para poder volver a competir internacionalmente con Perú. Entonces, yo creo que es un poco injusto lo que dijeron o hicieron, pero son cosas que de repente uno no sale a hablar por no crear más morbo”, expresó.
¿Flavia Montes volverá a la selección peruana?
La jugadora dejó abierta la posibilidad de regresar al equipo nacional para la próxima temporada, siempre que su estado físico se lo permita y que el comando técnico liderado por Antonio Rizola considere convocarla. De esta manera, buscó aclarar las dudas sobre su disposición para representar al país y explicar por qué priorizó su recuperación durante este año.
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“Porque uno sale a contestar y ahí te comienzan a responder, pero ahora que me dan la oportunidad de decirlo, eso pasó principalmente por mi lesión. O sea, estuve mal, no pude estar en selección porque necesitaba recuperarme, pero si estoy al 100% y termino la liga bien, ¿por qué no iría si siempre lo he hecho?”, concluyó.
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