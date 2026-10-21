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Fernanda Tomé fichó por Deportivo Soan: ¿Cuándo será su debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Ángel Jimenez, presidente del club, confirmó a la brasileña y aseguró que ya firmó contrato. Conoce todos los detalles del regreso de la querida ‘Tomezinha’ tras polémica salida de San Martín

La brasileña regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: De Una.
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Y se hizo oficial. Fernanda Tomé regresa a la Liga Peruana de vóley 2026/2027 tras su polémica salida de San Martín. Las especulaciones terminaron por confirmarse, la brasileña ya es jugadora del equipo de Puente Piedra. Ángel Jimenez, presidente del club, aseguró que firmó contrato.

En comunicación con el programa ‘De Una’, el mandamás dio detalles de su arribo al cuadro nacional y se espera su arriibo en los próximos días.

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Fecha de llegada de Fernanda Tomé a Deportivo Soan

Fernanda Tomé concluirá su participación con el MTCC Volleyball Team en el torneo de Maldivas el próximo domingo 1 de noviembre. Como se trata de una competencia de corta duración, la jugadora quedará libre tras esa fecha para arribar a Lima.

El cierre del certamen permitirá que la voleibolista pueda sumarse a Deportivo Soan durante las semanas posteriores. Su vínculo con el equipo peruano se extendería hasta el término de la temporada 2026/2027.

Su nueva campaña marcaría su cuarta experiencia en Perú. La popular ‘Tomazinha’ ya disputó tres temporadas con Universidad San Martín antes de su etapa en el campeonato de Maldivas.

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Fernanda Tomé regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: todos los detalles de su fichaje por Deportivo Soan.
Fernanda Tomé regresará a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: todos los detalles de su fichaje por Deportivo Soan.

¿Cuándo será el debut de Fernanda Tomé con Deportivo Soan?

Con el arribo de ‘Tomezinha’ a Lima, todo hace indicar que su debut con Deportivo Soan se dará en la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Es decir, cuando la escuadra de Puente Piedra se enfrente a Olva Latino, fecha que estará programada para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

La Federación Peruana de vóley (FPV) deberá confirmar la fecha y de la jornada completa. Los ‘voleilovers’ estarán contando los días para volver a ver a Fernanda Tomé en el torneo nacional.

La brasileña tendrá la misión de comandar a su equipo rumbo a la segunda fase del campeonato, que no tuvo un buen arranque porque perdió 3-0 contra Universitario de Deportes en su debut.

Fernanda Tomé - Yudy Balcázar – San Martín – Liga Peruana de Vóley - Perú – deportes – 17 septiembre
La gerenta deportiva de San Martín aseguró que ve en la nueva plantilla un equipo capaz de funcionar como unidad. Su desafío para la próxima temporada será integrar las individualidades y sostener un rendimiento colectivo. (USMP)

Próximo partido de Deportivo Soan en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Deportivo Soan necesita reaccionar en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, después de la derrota que sufrió frente a Universitario de Deportes en su estreno.

El cuadro de Puente Piedra enfrentará a San Martín con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por acceder a la segunda fase y evitar complicaciones en la lucha por la permanencia.

La temporada contempla un descenso directo durante la Fase 1. Por ese motivo, el equipo buscará recuperar terreno desde esta jornada y no ceder más posiciones en el inicio del campeonato.

Tercer y último set para la U que lo gana 25 a 19 - Latina Noticias

Deportivo Soan se medirá con San Martín el domingo 25 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro comenzará a las 14:15 horas de Perú.

Las ‘santas’ llegarán después de un triunfo por 3-0 frente a Circolo Sportivo Italiano. El resultado les permitió sumar sus primeras unidades y ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

San Martín chocará con Deportivo Soan por la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
San Martín chocará con Deportivo Soan por la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fixture de Deportivo Soan en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

- Fecha 2: San Martín vs Deportivo Soan

- Fecha 3: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

- Fecha 4: Deportivo Soan vs Olva Latino

- Fecha 5: Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

- Fecha 6: Deportivo Soan vs Regatas Lima

- Fecha 7: Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

- Fecha 8: Deportivo Géminis vs Deportivo Soan

- Fecha 9: Deportivo Soan vs Alianza Lima

- Fecha 10: Atlético Atenea vs Deportivo Soan

- Fecha 11: Perú Sub 19 vs Deportivo Soan

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