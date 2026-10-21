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La estadística de Cusco FC que lo coloca en un ránking en Sudamérica con Flamengo, Fluminense y Colo Colo

En la previa del duelo contra Sporting Cristal, el elenco ‘dorado’ fue destacado por el portal CIES Football Observatory por un apartado que lo pone en un prestigioso listado

La estadística de Cusco FC que lo coloca en un ránking en Sudamérica con Flamengo, Fluminense y Colo Colo. - créditos: Cusco FC
La estadística de Cusco FC que lo coloca en un ránking en Sudamérica con Flamengo, Fluminense y Colo Colo. - créditos: Cusco FC
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Cusco FC recibirá a Sporting Cristal el sábado 24 de octubre en un duelo importante por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El cuadro ‘dorado’ buscará una victoria en el estadio Inca Garcilaso de la Vega que podría sacar a los ‘celestes’ de la lucha por el campeonato.

La antesala del partido también coincide con un reconocimiento estadístico para los dueños de casa, que aparecen entre los 10 equipos sudamericanos con mayor seguridad técnica en el manejo del balón, de acuerdo con una clasificación divulgada por el portal CIES Football Observatory.

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La tabla mide el porcentaje promedio de posesiones que los futbolistas lograron retener en los partidos de Liga 1 en la actual temporada. Cusco FC figura en el décimo lugar, con 77,88%, por encima de otros clubes de la región que no ingresaron al listado.

El primer puesto corresponde a Flamengo, que alcanzó 82,20%. Fluminense ocupa el segundo escalón con 81,63%, mientras que Atlético Nacional completa el podio con 79,33%.

El registro sitúa al equipo peruano junto a instituciones de amplia presencia internacional. En la lista también aparecen Deportes Tolima, Corinthians, DIM, Colo Colo, Bahía y Once Caldas.

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Cusco FC es el único equipo peruano entre los que tienen mayor posesión del balón en Sudamérica. - créditos: CIES Football Observatory
Cusco FC es el único equipo peruano entre los que tienen mayor posesión del balón en Sudamérica. - créditos: CIES Football Observatory

Cusco FC, último equipo peruano que hizo historia en Copa Libertadores

Cusco FC puede presumir de ser el último equipo peruano que alcanzó una instancia importante a nivel internacional. Esto ocurrió en 2013 bajo su anterior denominación: Real Garcilaso.

En aquella edición de la Copa Libertadores, terminó segundo del grupo 6 con 10 puntos: sumó tres triunfos, un empate y dos derrotas frente a Independiente de Santa Fe, Deportes Tolima y Cerro Porteño.

El conjunto nacional consiguió dos victorias como visitante, ambas por 1-0: ante Cerro Porteño en Asunción y frente a Deportes Tolima en Ibagué. En Cusco, también firmó una de las goleadas de esa fase al imponerse por 5-1 al club paraguayo.

Ese recorrido le dio el boleto a los octavos de final, donde enfrentó a Nacional de Uruguay, al que eliminó tras imponerse 4-1 en la tanda de penales en el estadio Centenario. En los cuartos de final, el equipo volvió a cruzarse con Independiente de Santa Fe. El club colombiano venció 3-1 en Cusco y selló la llave con una victoria 2-0 en Bogotá para avanzar con un marcador global de 5-1.

Esa eliminación no redujo el valor de la campaña. La escuadra dirigida por Fredy ‘Petróleo’ García cerró su primera participación en la Copa Libertadores con cuatro victorias en 10 partidos y se convirtió en el último representante peruano que llegó a los cuartos de final.

El ahora club Cusco FC realizó una gran campaña internacional el 2013, en donde clasificó a cuartos de final tras vencer a Nacional de Uruguay. | Video: Movistar Deportes Perú

El fixture que le queda a Cusco FC en el Torneo Clausura

Después del duelo con Sporting Cristal, Cusco FC tendrá cuatro compromisos para cerrar su participación en el Torneo Clausura. El calendario le presenta dos partidos como local y dos fuera de casa.

La fecha 14 llevará al cuadro cusqueño a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas. Ese encuentro está programado para el jueves 29 de octubre y abrirá una seguidilla de partidos en la que cada resultado puede alterar las posiciones del campeonato.

Luego, los ‘dorados’ volverán al estadio Inca Garcilaso de la Vega para medirse con Sport Boys. El partido se disputará el domingo 1 de noviembre y será la última presentación consecutiva del equipo ante su público antes de una nueva salida.

En la jornada 16, el conjunto de Javier Rabanal visitará a Atlético Grau en Piura. El cruce está previsto para el viernes 6 de noviembre y supondrá otra prueba fuera de la ciudad ‘imperial’ en la recta final del torneo.

El Torneo Clausura concluirá con Cusco FC como anfitrión de ADT. La fecha final está programada para el sábado 14 de noviembre, aunque el horario permanece pendiente de confirmación.

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