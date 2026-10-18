¿Por qué los fieles se visten de morado para acompañar al Señor de los Milagros? Esta es la historia detrás de una tradición en Lima

La tradición se remonta al siglo XVII y está vinculada a Antonia Maldonado, quien adoptó el nombre de Antonia Lucía del Espíritu Santo. Archivo

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Cada octubre, el color morado distingue a los devotos que acompañan las procesiones del Señor de los Milagros en Lima. La vestimenta forma parte de una tradición religiosa que vincula la penitencia, la oración y el compromiso espiritual con el Cristo Moreno.

El hábito nazareno tiene un origen asociado a la vida religiosa de Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno en Lima durante el siglo XVII. Su historia explica la incorporación de este color a las expresiones de fe que, con el paso del tiempo, llegaron a miles de creyentes.

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La costumbre no se limita a quienes recorren las calles detrás de las andas. El hábito morado también está presente entre las personas que participan en las celebraciones litúrgicas y las que expresan su devoción desde sus hogares.

La vestimenta incluye elementos que responden a una tradición específica, como el cordón, el detente y el escapulario. Cada uno forma parte de la simbología nazarena y acompaña una práctica religiosa que se transmite entre generaciones.

¿Cuál es el origen del hábito morado?

Señor de los Milagros en Piura. foto: Quinta Cuadrilla Hermandad del Señor de los Milagros de Piura

La historia del hábito morado se remonta al siglo XVII y está vinculada a Antonia Maldonado, quien posteriormente adoptó el nombre de Antonia Lucía del Espíritu Santo. Nacida en Guayaquil, Ecuador, decidió dedicar su vida a la religión después de quedar viuda y estableció en Lima el Beaterio de Nazarenas, una comunidad dedicada a la oración y al servicio de Dios.

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Según el relato sobre su experiencia espiritual, la fundadora tuvo una visión de Jesucristo vestido con una túnica morada, un cordón en el pecho y una corona de espinas. Esta representación motivó la adopción de una vestimenta inspirada en la imagen que, de acuerdo con la tradición religiosa, se le presentó.

El origen se atribuye a la experiencia de Antonia Lucía del Espíritu Santo el inicio del uso del hábito nazareno. El relato señala que Cristo le habría indicado que estimara el favor de recibir la vestimenta con la que caminó por el mundo.

A partir de esa experiencia, la religiosa comenzó a vestir de morado con el cordón y la corona de espinas como parte de su atuendo. Las mujeres de la comunidad nazarena también adoptaron esta indumentaria, que posteriormente influyó en la vestimenta de los devotos del Señor de los Milagros.

La tradición se extendió más allá del beaterio con la formación de la Hermandad del Señor de los Milagros en Pachacamilla. Desde entonces, el hábito pasó a formar parte de las manifestaciones públicas de devoción vinculadas a la imagen del Cristo Moreno.

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¿Qué simboliza el color morado?

El morado representa la penitencia, la humildad y la conversión dentro de la tradición nazarena. Su uso expresa la disposición de los fieles a la oración y al examen de la propia conducta, en el marco de su relación espiritual con Jesucristo.

La penitencia se vincula con el reconocimiento de las faltas y el propósito de renovar la vida espiritual. La humildad, por su parte, remite a una actitud de recogimiento ante Dios, mientras que la conversión representa la voluntad de modificar la conducta de acuerdo con los principios de la fe cristiana.

Durante octubre, el hábito adquiere una presencia especial en las calles de Lima por las procesiones del Señor de los Milagros. Los devotos lo utilizan como una manifestación visible de su pertenencia a esta tradición religiosa y de su compromiso con la veneración del Cristo Moreno.

La vestimenta también acompaña distintas formas de participación. Algunos fieles recorren las calles junto a la imagen, mientras otros asisten a misa o mantienen prácticas de oración en sus hogares. En estos casos, el morado conserva su relación con la devoción nazarena, aunque las formas de expresión varían según cada creyente.

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¿Qué representan el cordón, el detente y el escapulario?

La procesión en Santiago, Chile, atrae a millas de personas en busca de las bendiciones del Cristo de los Temblores. Además de una expresión de fe, se convierte en un punto de encuentro para migrantes peruanos en la capital chilena. Créditos: Hermandad del Señor de los Milagros de Chile

El hábito nazareno comprende otros elementos que complementan el significado de la túnica morada. El cordón, el detente y el escapulario forman parte de la indumentaria asociada a la devoción al Señor de los Milagros.

El cordón remite a la vestimenta de Jesucristo descrita en la experiencia espiritual atribuida a Antonia Lucía del Espíritu Santo. El relato sobre el origen del hábito señala que la figura de Cristo llevaba un cordón en el pecho, elemento que la fundadora incorporó a su atuendo. La tradición conservó este componente como parte de la vestimenta nazarena.

El detente es un distintivo religioso que los devotos llevan como expresión de su fe y de su vínculo con el Señor de los Milagros. Su uso se integra a las prácticas de devoción relacionadas con la imagen del Cristo Moreno.

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El escapulario, por su parte, forma parte de los objetos religiosos que algunos fieles utilizan como expresión de su compromiso espiritual. Su presencia se relaciona con la tradición católica de llevar signos externos que recuerdan la devoción y la pertenencia a una determinada práctica religiosa.

Estos elementos acompañan al hábito morado durante las actividades vinculadas al Señor de los Milagros. Su uso mantiene vigente una tradición cuyo origen se asocia a la experiencia espiritual de Antonia Lucía del Espíritu Santo y a la posterior difusión de la indumentaria entre los devotos.