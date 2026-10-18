Perú

Cosmética natural desde Austria apunta a que Perú sea su mercado líder en la región

El fundador de la firma adelantó que el país podría llegar a representar hasta el 5% de la facturación global de la compañía tras apenas seis meses de operación local

arca austriaca de cosmética natural elige a Perú como su apuesta más ambiciosa en Latinoamérica
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La marca austríaca de cosmética natural Ringana proyecta que el mercado peruano represente entre el 3% y el 5% de su facturación total en los próximos años. Así lo adelantó su fundador y director ejecutivo, Andreas Wilfinger, durante el lanzamiento oficial de la compañía en el país, realizado el viernes último en el distrito de Miraflores, en Lima. El directivo destacó el ritmo de crecimiento registrado en los primeros meses de operación local y lo comparó con la evolución que tuvo la firma en otros mercados de la región.

El fundador de Ringana explicó que la compañía alcanzó en Perú y en Argentina niveles de desarrollo similares en apenas seis meses, un plazo considerablemente menor al que le tomó consolidarse en México y en Colombia. “Aunque es un comienzo pequeño, la velocidad es tal que Argentina y Perú están, como mencioné, más o menos en el mismo nivel, pero en solo seis meses”, afirmó el empresario en declaraciones a este medio.

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Andreas Wilfinger, CEO y cofundador de Ringana
Andreas Wilfinger, CEO y cofundador de Ringana

Wilfinger se mostró sorprendido por la recepción del público peruano hacia los productos de la firma. “La gente está realmente entusiasmada. Somos una especie de marca amada por los peruanos”, señaló. Agregó que, pese a conocer el potencial de la región gracias a la experiencia previa en otros países latinoamericanos, el nivel de aceptación superó sus expectativas iniciales.

Consultado sobre si Perú podría convertirse en el mercado líder de la marca en América Latina, el directivo no descartó esa posibilidad. “Posiblemente sí. El crecimiento es muy rápido”, respondió. Según los datos compartidos durante la presentación, México continúa siendo el mercado más fuerte de la compañía en la región, seguido por Argentina y, en tercer lugar, Perú, pese a contar con apenas seis meses de operación en el territorio.

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La fórmula de alta tecnología detrás de los productos “frescos”

Consultado sobre la adaptación de sus productos a las características de la piel y el cabello latinoamericanos, Wilfinger aclaró que las diferencias respecto a la fórmula europea son mínimas. Explicó que la principal limitación se presenta en la línea de cuidado capilar, donde la compañía evita el uso de sustancias químicas comunes en otras marcas del sector. Sin embargo, remarcó que, por lo general, todos los productos se adaptan de manera adecuada a los tipos de piel de la región.

El fundador desestimó además la idea de que los productos naturales impliquen necesariamente un proceso simple o de baja complejidad tecnológica. “Que el origen sea natural no significa baja tecnología. Es exactamente lo contrario”, sostuvo, al describir el proceso de extracción e investigación de componentes vegetales como un desarrollo que exige estudios específicos sobre su interacción con la piel y las células del organismo.

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Un episodio familiar que dio origen a la marca

Durante la presentación oficial, Wilfinger relató el origen de la compañía, vinculado a una experiencia personal ocurrida hace treinta años, cuando su hijo llevó a su casa una pasta dental que contenía triclosán y sulfato de sodio laurilo, dos sustancias que motivaron una investigación sobre la composición de los productos cosméticos convencionales disponibles en el mercado. Según explicó, aquel episodio derivó en la creación de una línea propia de cuidado facial, que en sus inicios presentaba una vida útil limitada debido a la ausencia de conservantes habituales en la industria.

Esa búsqueda inicial sentó las bases del concepto de “cosmética fresca” que distingue a la marca en la actualidad, con fórmulas que priorizan los ingredientes naturales por encima de la estabilidad química de largo plazo. La compañía sostiene que la sostenibilidad constituye un eje central de su identidad desde su fundación y la sitúa como parte esencial de su propuesta comercial frente a otras firmas del sector.

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La sostenibilidad como pilar comercial

Wilfinger comparó el concepto de sostenibilidad de la empresa con un mosaico compuesto por numerosas acciones pequeñas, entre ellas el uso de envases propios, vehículos eléctricos con operación neutra en emisiones de dióxido de carbono y programas de reciclaje que ofrecen productos gratuitos a cambio de la devolución de envases vacíos. El directivo señaló que estas prácticas forman parte de un esquema integral que la compañía aplica en todos los mercados donde opera.

Sobre el modelo de venta directa que caracteriza a la compañía, Wilfinger destacó el rol de los socios comerciales locales, a quienes describió como profesionales orientados a los resultados y, a la vez, conocedores profundos de los productos. “Son muy exigentes desde el punto de vista comercial, y al mismo tiempo son amantes y expertos del producto”, expresó el empresario sobre la red de distribuidores que sostiene la operación en los distintos países de la región.

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Expansión orgánica sin proyecciones de largo plazo

Consultado sobre las perspectivas de la marca en el país para los próximos meses, el empresario se mostró cauto respecto a proyecciones de largo plazo, aunque confirmó que la expansión continuará en los próximos períodos. “Está creciendo de forma orgánica, como ahora. Y el problema del futuro es que todavía es futuro”, sostuvo, antes de remarcar su optimismo general sobre la evolución del negocio en Perú.

La compañía no adelantó metas numéricas concretas para el cierre del año ni para el ejercicio siguiente, aunque reiteró que el ritmo de incorporación de socios comerciales y consumidores locales se mantiene por encima del observado en otros mercados latinoamericanos durante sus primeros semestres de operación.

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