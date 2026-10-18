Cuenta oficial de Michael Jackson comparte impresionante coreografía de ‘Smooth Criminal’ en Gamarra

Crew Ghouls grabó su versión de Smooth Criminal en Gamarra y la cuenta oficial de Michael Jackson lo compartió.

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Crew Ghouls llevó a Gamarra una coreografía inspirada en ‘Smooth Criminal’, uno de los temas más reconocidos de Michael Jackson, y su propuesta llegó hasta las redes oficiales del artista estadounidense.

El video fue grabado en el emporio comercial de La Victoria y muestra al elenco peruano bailando en plena vía pública, entre el movimiento cotidiano de uno de los espacios comerciales más concurridos de Lima.

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La agrupación, dirigida por el coreógrafo peruano Fredi Ghoul, compartió una interpretación urbana de la canción que se volvió viral en TikTok. La presentación llamó la atención por trasladar una coreografía asociada al universo visual de Michael Jackson a las calles de Gamarra, donde los bailarines transformaron el entorno comercial en un escenario.

La cuenta oficial de Michael Jackson compartió el clip como parte de la iniciativa #MyMJClips, una invitación a bailarines profesionales y aficionados para publicar sus videos con los sonidos oficiales del cantante. La difusión permitió que el trabajo de Crew Ghouls llegara a seguidores del artista en distintas partes del mundo.

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La coreografía peruana que llegó a las redes de Michael Jackson

El elenco de Crew Ghouls grabó su versión de Smooth Criminal en los pasillos y calles del emporio comercial de Gamarra. En el video se aprecia a los integrantes del grupo desplegando movimientos de danza urbana mientras los transeúntes circulan por el lugar.

La propuesta cuenta con la participación de la bailarina Liliana Gabriela, quien forma parte del grupo que protagonizó la producción. El clip se convirtió en una muestra de cómo una coreografía puede dialogar con el movimiento urbano de la ciudad y aprovechar los espacios públicos como parte de su puesta en escena.

El reconocimiento llegó cuando las redes oficiales de Michael Jackson compartieron el contenido. La publicación destacó la creación peruana dentro de una convocatoria dirigida a quienes buscan mostrar sus pasos de baile con canciones del artista.

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“La compañía de danza peruana @crewghouls en TikTok coreografió esta rutina de baile de escena callejera ‘Smooth Criminal’ de Michael Jackson. Tanto si eres un bailarín profesional como si simplemente quieres mostrar tus movimientos asegúrate de publicar tus clips favoritos con los sonidos oficiales de Michael Jackson en los canales de redes sociales con #MyMJClips”, señala la publicación compartida por la cuenta oficial.

La mención puso el nombre de Crew Ghouls frente a una comunidad internacional vinculada con la música de Michael Jackson. El grupo peruano no solo logró visibilidad por su interpretación, sino también por llevar una canción reconocida del pop a un escenario cotidiano de Lima.

Gamarra como escenario para un homenaje urbano

Gamarra fue elegido como locación para la coreografía, una decisión que dio una identidad particular al homenaje. Lejos de un estudio de baile o de un escenario tradicional, los integrantes de Crew Ghouls desarrollaron la presentación en medio de tiendas, comerciantes y peatones.

El emporio comercial de La Victoria se convirtió así en parte activa del video. La coreografía se integró a un espacio marcado por el tránsito constante de personas, lo que aportó una dinámica distinta a la interpretación de Smooth Criminal.

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La grabación llamó la atención de usuarios en internet y de quienes se encontraban en la zona. El resultado fue un video que combinó la danza urbana con un punto emblemático de la actividad comercial limeña.

La puesta también refleja la búsqueda del grupo por desarrollar producciones visuales fuera de los lugares convencionales. En esta ocasión, el entorno de Gamarra acompañó la energía de una canción que mantiene vigencia entre distintas generaciones de seguidores de Michael Jackson.

La coreografía no se limitó a reproducir pasos conocidos del artista. El elenco trasladó la inspiración de Smooth Criminal a una propuesta propia, con movimientos y una estética que dialogan con el espacio en el que fue grabada.

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La cuenta oficial de Michael Jackson compartió la coreografía peruana con la etiqueta #MyMJClips.

Fredi Ghoul y las producciones de Crew Ghouls

Crew Ghouls es dirigido por Fredi Ghoul, bailarín, coreógrafo y director peruano originario de Villa María del Triunfo. Su trabajo se ha enfocado en crear videos de danza para plataformas como TikTok e Instagram, con una propuesta visual inspirada en el cine, la cultura pop, el freestyle y la danza urbana.

De acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria, Fredi Ghoul empezó realizando talleres de danza en su colegio. Con el tiempo, consolidó un grupo con el que desarrolló producciones en locaciones urbanas de Perú.

Entre los trabajos mencionados se encuentran videos como ‘Sad Girl’, ‘Garden of Eden’ y ‘Shadow of a Man’, realizados en espacios urbanos, incluido Gamarra. El grupo también había preparado antes homenajes a Michael Jackson mediante coreografías inspiradas en canciones como Bad y Rock with You.

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El coreógrafo también figura en proyectos como la dirección y coreografía del videoclip de Regresa, junto a Eva Ayllón. Además, imparte clases de baile para personas que comienzan desde cero, así como para niveles básicos y principiantes, con espacios de entrenamiento en Barranco.

La difusión de Smooth Criminal en las cuentas oficiales de Michael Jackson representa una nueva vitrina para Crew Ghouls. El grupo peruano logró que una coreografía nacida en las calles de Gamarra se integrara a una conversación global sobre el legado musical y visual del artista.

Fredi Ghoul dirige a Crew Ghouls, agrupación que desarrolla videos de danza urbana en distintas locaciones de Perú.