¿Cómo llegar al santuario de Las Nazarenas para ver al Señor de los Milagros? Rutas a pie, transporte público y accesos

La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)

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Miles de fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, cuando el Cristo Moreno vuelva a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima. La segunda salida procesional del año comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas, donde se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio antes del inicio del recorrido.

La jornada del Mes Morado convocará a devotos que buscarán acercarse al templo, acompañar la salida de las andas o esperar el paso de la imagen en las calles del Cercado de Lima. Como parte de esta tradición, el Cristo Moreno pasará por la Plaza Mayor, donde recibirá homenajes de instituciones públicas, y continuará su trayecto hasta la Iglesia del Carmen. La concentración de personas también implicará cambios en la circulación habitual del centro de la capital.

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Si planeas acudir a esta celebración religiosa, conviene organizar el viaje antes de salir de casa. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció desvíos, modificaciones en las rutas de los buses y cierres de estaciones del Metropolitano para el domingo 18 y el lunes 19 de octubre. Conocer cómo llegar al santuario de Las Nazarenas, qué servicios utilizar y dónde continuar a pie te ayudará a evitar contratiempos durante la jornada.

El segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros se realizará este domingo 18 de octubre. La imagen partirá a las 6:00 del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

¿Dónde está el Santuario de Las Nazarenas?

El Santuario y Monasterio de Las Nazarenas está ubicado en el jirón Huancavelica 515, en el Cercado de Lima, en la esquina con la avenida Tacna. Se encuentra en el Centro Histórico, en la zona conocida antiguamente como Pachacamilla, donde nació la devoción al Señor de los Milagros.

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Este templo es uno de los principales puntos de encuentro de los fieles durante octubre. Desde allí parten las procesiones del Cristo Moreno, por lo que sus alrededores suelen concentrar a personas que buscan participar en la misa, presenciar la salida de las andas o encontrar un lugar para acompañar el recorrido.

En una foto de archivo de 2019, la delegación del club Alianza Lima participa en una misa institucional frente al altar principal del Santuario de las Nazarenas en Lima. (Alianza Lima)

La segunda procesión de este año comenzará a las 6:00 a. m. del domingo 18 de octubre. Quienes deseen presenciar la salida pueden tomar como referencia la avenida Tacna y el jirón Huancavelica, aunque el acceso a determinadas calles dependerá de las medidas de seguridad y del movimiento de los asistentes.

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Antes de dirigirte al santuario, ten en cuenta que las restricciones por la procesión pueden impedir que algunos vehículos lleguen hasta la puerta del templo. Por eso, lo recomendable es elegir un servicio de transporte que permita acercarse a una zona habilitada y completar el trayecto a pie.

¿Cómo llegar en Metropolitano?

El Metropolitano es una de las alternativas para quienes viajan desde distritos conectados con este sistema de transporte. En condiciones habituales, la estación Tacna permite acercarse al santuario y caminar hasta la intersección de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica. Sin embargo, este domingo habrá modificaciones en el servicio por la procesión del Señor de los Milagros.

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La ATU informó que el servicio regular A desviará su recorrido y llegará hasta la estación Central, con una parada en la estación Quilca dentro del tramo modificado. El servicio regular C también recortará su ruta hasta la estación Central y dejará de pasar por las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla durante los días de las restricciones.

Metropolitano: desvíos por Señor de los Milagros del 18 de octubre. - Crédito Captura de ATU

Por ello, quienes suelen bajar en la estación Tacna para llegar directamente al santuario tendrán que considerar otras opciones. Una de las alternativas anunciadas por la ATU es utilizar el servicio regular B y descender en la estación Dos de Mayo, cercana al recorrido procesional del domingo 18 de octubre. Desde ese punto, será necesario continuar a pie hacia la zona donde se encuentre la imagen.

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La autoridad de transporte recomendó a los pasajeros revisar los mapas de desvíos antes de iniciar el viaje, ya que las modificaciones se aplicarán de acuerdo con el avance de las andas y las disposiciones de la Policía Nacional del Perú. Así, la ruta disponible puede variar durante la mañana.

¿Qué otras alternativas de transporte existen?

El Corredor Azul es otra opción para quienes se desplazan por la avenida Arequipa y sus alrededores. No obstante, debido a las restricciones por la procesión, los pasajeros podrán utilizar los paraderos habilitados en la avenida Nicolás de Piérola, cerca de la plaza Dos de Mayo, y continuar caminando hacia el recorrido del Señor de los Milagros.

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Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas de desvío del Corredor Azul en Lima durante el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros.

Los usuarios del Corredor Morado también deberán prestar atención a los cambios. Según informó la ATU, los servicios 404, 405 y 406 modificarán sus recorridos a medida que avance la procesión y se restrinja el tránsito en la avenida Abancay. Durante estas modificaciones, circularán por la avenida Tacna y permitirán acercarse a la actividad religiosa desde los paraderos habilitados en la zona próxima al puente Santa Rosa.

Para el lunes 19 de octubre, los pasajeros también podrán utilizar el paradero de Washington, cerca de la avenida Miguel Grau, y continuar a pie. En tanto, el servicio 412 limitará su recorrido al distrito del Rímac y tendrá un punto de bajada en la prolongación de la avenida Tacna, cerca de la calle Pizarro.

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Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla el desvío de la línea 412 del Corredor Morado en Lima por la procesión del Señor de los Milagros.

Un mapa de la Autoridad de Transporte Urbano detalla las rutas alternativas y paraderos del Corredor Morado durante la procesión del Señor de los Milagros en Lima.

Otra alternativa es solicitar un taxi por aplicativo o un taxi autorizado. Aunque este medio puede resultar más cómodo para familias o personas con movilidad reducida, los cierres viales podrían impedir que el vehículo llegue hasta el santuario. En ese caso, será necesario acordar un punto de descenso en una vía habilitada y completar el último tramo caminando.

La recomendación es salir con anticipación y comprobar las condiciones del transporte antes de viajar. Durante una jornada que reúne a numerosos devotos, el tiempo de desplazamiento puede aumentar por la concentración de personas y las restricciones vehiculares.

¿Qué restricciones habrá en los alrededores?

El paso del Señor de los Milagros por el Centro Histórico implicará cierres de calles, desvíos vehiculares y cambios en el transporte público durante el domingo 18 y el lunes 19 de octubre. Las medidas buscan facilitar el desplazamiento de las andas y mantener la seguridad de los fieles que se congregarán a lo largo del recorrido.

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La ATU precisó que los servicios de transporte tendrán modificaciones y habilitarán puntos de bajada próximos a la procesión, desde donde los pasajeros podrán continuar a pie. Los cierres se ejecutarán según el avance de la imagen y las disposiciones de la Policía Nacional, por lo que algunas vías podrían quedar restringidas de manera progresiva.

Ante este escenario, la entidad recomendó planificar los viajes, respetar las indicaciones del personal de transporte y de la Policía, y consultar los mapas de desvíos antes de salir. Estas precauciones también son importantes para quienes no asistirán a la celebración, pero necesitan desplazarse por el Centro Histórico durante el fin de semana.

Si tu objetivo es ver al Cristo Moreno desde el inicio, considera que llegar a las inmediaciones del santuario no garantiza el acceso directo a todas las calles cercanas. La ubicación de los paraderos y los puntos por donde se permitirá caminar dependerán de las medidas vigentes durante la procesión.

Organizar la ruta con anticipación permitirá elegir el transporte adecuado, calcular el tramo que deberás recorrer a pie y evitar cambios de último momento. Antes de salir, revisa los anuncios oficiales de la ATU para conocer las modificaciones que estarán activas durante la segunda salida procesional del Señor de los Milagros.